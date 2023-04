El PSIB prepara una línia d'ajuts per a empreses que vulguin implantar la jornada de quatre dies

La presidenta del Govern i candidata a la reelecció pel PSIB, Francina Armengol, ha avançat aquest dijous que la formació treballa en una convocatòria d'ajuts adreçada a les empreses que vulguin posar en marxa la jornada laboral de quatre dies setmanals per als seus treballadors.

Acompanyada del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Catalina Cladera, Armengol ha explicat la convocatòria d'ajudes en una visita a l'empresa Hotelbeds.

Es tracta d'un pla pilot al qual es podran afegir fins a 30 empreses, tendrà una durada de tres anys i finançarà mesures d'innovació i canvis metodològics i d'organització del treball, amb 15.000 euros per empresa i projecte, així com una part salarial: 5.000 euros per treballador inclòs dins del pla pilot durant el primer any i 2.500 euros durant el segon i el tercer, amb un mínim de cinc treballadors per empresa amb jornada de quatre dies.

Armengol ha explicat que, amb aquesta mesura, l'objectiu del Govern és «fer possible que les empreses de les Balears es puguin sumar al plantejament de les 32 hores setmanals a partir del setembre».