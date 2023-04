Més per Menorca proposa crear un espai col·lectiu de transformació d'aliments per millorar la diversificació econòmica

El candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular, Josep Juaneda, i la segona candidata, Noemí García, han presentat aquest dimarts al polígon industrial d'Alaior la proposta de creació d'un obrador col·lectiu per transformar aliments.

La Llei de Menorca Reserva de Biosfera, aprovada fa just un any, «obliga les administracions públiques a impulsar la indústria de transformació agroalimentària a Menorca», ha explicat Juaneda, motiu pel qual el candidat menorquinista ha anunciat que «si lideram el Consell Insular, crearem un obrador col·lectiu perquè sigui el centre de transformació agroalimentària de Menorca».

El candidat ha continuat explicat que «el Consell Insular ha d'adquirir un equipament que tengui les característiques idònies per ser el centre neuràlgic de la transformació agroalimentària, amb el qual fomentarem la col·laboració publicoprivada per oferir un espai col·lectiu de transformació d'aliments».

García, per la seva banda, ha exposat quins serien els beneficis d'aquest obrador col·lectiu: «donarà sortida als excedents alimentaris, contribuirà a mantenir l'essència de la nostra gastronomia elaborada amb aliments de producció local i permetrà transformar determinats aliments per donar-los un valor afegit».

Segons el partit ecosobiranista «cal que determinats sectors de l'economia menorquina agafin més força i esdevenguin estratègics» per tal de garantir la diversificació econòmica, que consideren que és un dels principals reptes que té Menorca.

Han especificat que «a més del sector de les noves tecnologies o el sector cultural, el sector agroalimentari està cridat a ser fonamental per a la diversificació econòmica». Juaneda ha exposat que «el camp de Menorca, a més de ser el sector que gestiona el paisatge, és sobretot el sector que produeix aliments de qualitat i un sector en el qual treballen moltes persones que de forma molt sacrificada cuiden la terra».

Per acabar, García ha destacat que aquesta proposta «és una oportunitat molt valuosa per mantenir i desenvolupar la nostra cultura alimentària i generar riquesa en termes econòmics, però també en riquesa social, territorial i ambiental». Per la seva banda, Juaneda ha conclòs defensat «un model col·lectiu per poder donar suport a l'emprenedoria rural, local i ecològica i impulsar el teixit empresarial d'aquí».