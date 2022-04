Aprovada la Llei Menorca Reserva de Biosfera amb els vots en contra del PP i Ciudadanos

El ple del Consell Insular de Menorca ha aprovat aquest dilluns la proposició de la Llei Menorca Reserva de Biosfera, amb els vots en contra del PP i Ciudadanos. Ara, el text continuarà la tramitació al Parlament.

Tant el PP com els Ciudadanos han reiterat la necessitat de continuar debatent i analitzant el text. «Creiem que aquest document arriba a aprovació a través d'un acord forçat entre l'equip de govern», ha assenyalat el portaveu de Ciudadanos, Eugenio Ayuso; així com el conseller popular Adolfo Vilafranca ha criticat que aprovar la proposició suposa «traslladar la sobirania a Mallorca».

Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha declarat que al PP «li molesta que es pretengui compatibilitzar la gestió d'un espai natural com és Menorca amb l'activitat humana». «Els 'populars' només voldríeu que parléssim de medi ambient, d'allò que no molesti per al desenvolupament i creixement econòmic entès des de la vostra perspectiva», ha afegit.

El conseller s'ha mostrat convençut que «més enllà dels discursos més o menys desqualificadors del PP, saben que aquesta serà una bona llei per a Menorca». En aquesta línia, Juaneda ha recalcat que «si per un moment fossin capaços d'anar més enllà de les consignes partidistes, així ho reconeixerien».

El conseller també ha concretat que la proposició de llei incorpora «molts dels suggeriments i observacions». «No em genera cap mena de tensió que hi hagi discrepàncies entre nosaltres perquè crec que són enriquidores», ha afegit el conseller de Medi Ambient.

També, la consellera d'Unidas Podemos Cristina Gómez ha demanat als partits de l'oposició «altura de mires». «Vostès passaran a la història per no haver votat en contra d'aquesta iniciativa», ha conclòs.