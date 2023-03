El Parlament rebutja una iniciativa de l'extrema dreta perquè a les escoles «es guardi el degut respecte» als símbols espanyols

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts una Proposició No de Llei (PNL), impulsada per la formació ultraespanyolista Vox, per demanar al Govern que impulsi mesures perquè a les escoles «es guardi el degut respecte i estima als símbols nacionals, que representen a tot el poble espanyol».

La proposta també instava a l'Executiu a «adoptar les mesures necessàries per a assegurar que s'eviten l'adoctrinament ideològic i les actituds i comportaments que puguin pertorbar la neutralitat ideològica i política, la concòrdia i el bon ambient als centres».

El portaveu de la formació ultra, Jorge Campos, ha justificat la necessitat de la proposta per la polèmica sorgida amb el cas de l'escola la Salle. La PNL només ha comptat amb els vots favorables dels diputats de CS i del PP, que havia presentat dues esmenes que han estat rebutjades per Vox.

Per la seva banda, Joan Mas "Collet", de la formació ecosobiranista MÉS per Mallorca, ha recordat que el Parlament va donar «suport explícit a la docent, que va ser fins i tot amenaçada de mort». Ha lamentat també que grups com el Partit Popular «no donassin suport explícit a la docent perquè se senten incomodats per l'extrema dreta».

Pel que fa a la proposta concreta de l'extrema dreta, Collet ha assegurat que Vox proposa «tornar a allò que eren les escoles als anys 40, 50, 60 i 70, i no era precisament un model d'èxit ni de convivència, ni a les escoles ni a la societat». Per acabar, Collet ha dit a Campos que a la seva formació «tenen tanta obsessió amb les banderes i els pedaços de colors que l'única persona que en aquest Parlament ha mostrat una estelada ha estat vostè».