Sencelles: Joan Miquel Mulet no compareix a les primàries i demana la baixa com a militant d'El PI

Joan Miquel Mulet no ha comparegut a les votacions primàries per ser candidat a batle d'El PI a Sencelles, que es feien avui al Casal de can Garau, entre les 18.00 i les 20.00 hores.

Mulet era candidat en aquestes eleccions primàries, però després de la informació publicada per dBalears, ha optat per ni tan sols comparèixer a les votacions i demanar la baixa com a militant d'El PI.

Joan Carles Verd, actual batle del municipi, ha obtingut el cent per cent dels vots a les primàries i tornarà a ser el candidat d'El PI a les properes eleccions municipals.

dBalears va destapar que Joan Miquel Mulet, tot i postular-se com a possible candidat d'El PI a Sencelles, duia setmanes treballant per crear una candidatura de Per Balears (XBalears) a Sencelles. Malgrat això ha mantingut la seva militància a El PI fins aquest mateix divendres.