Per Balears (XBalears) intenta boicotejar les primàries d'El PI a Sencelles

Joan Miquel Mulet, que s’ha postulat com a possible candidat d'El PI a Sencelles en front de l’actual batle, Joan Carles Verd duu setmanes treballant per crear una candidatura de Per Balears (XBalears) a Sencelles.

Així es desprèn de les converses d’un grup de Whatsapp creat fa unes setmanes al que ha tengut accés dBalears. Dins d'aquest grup s’hi troba, entre d’altres, Pere Soler, conseller del Consell de Mallorca i un dels principals dirigents de Per Balears. El logo del partit es la foto de perfil del grup.

L’administrador del grup és el mateix Joan Miquel Mulet i en els seus missatges mostra que el seu objectiu no és guanyar les primàries i liderar la candidatura, sinó generar polèmica i perjudicar El PI de Sencelles, partit del qual encara n’és militant.

En una de les seves intervencions afirma que per a ell les primàries «són un teatre» i desvetla que «dissabte (l’endemà de les primàries) sortirà un escrit que direm que enganen la gent» demostrant que el seu objectiu és crear polèmica deslegitimant el procés. Quan un dels membres li demana si «ells (els del Pi) saben que tu tens un partit?» reconeix que està actuant d’esquenes als companys als que demana el vot per les primàries «No, ningú sap que muntam un partit...», reconeixent que els ha amagat aquesta informació. Un dels membres del grup arriba a dir «Ganaremos. Y si no ganamos les daremos por culo» amb les corresponents emoticones de riallada.

Les primàries d'El PI de Sencelles estan convocades per aquest divendres al Casal de can Garau entre les 18.00 hores i les 20.00 hores.