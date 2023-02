Carles Mulet (Compromís): «El Govern espanyol destinarà zero euros a la promoció del català a les Illes Balears»

El senador pel partit valencià Compromís, Carles Mulet, ha deunciat aquest divendres que el govern espanyol no dedicarà ni un euro públic a la promoció de les llengues minoritàries de l'estat. Aprofitant l'avinentesa de dues preguntes en seu parlamentària, que l'executiu ha respost amb evasives, s'ha constatat el desinterès per a promocionar tant les llengües cooficials com les que no gaudeixen d'aquest status.

Segons Mulet, referint-se a la resposta que ha ofert el govern, ha afirmat que «tot aquest romanç» ha servit «per a dir-nos que no pensa destinar un euro dels nostres impostos per a les llengües no castellanes». Recorda que la seva formació va intentar, sense èxit, que s'incorporàs aquesta partida als pressuposts des del principi, i posteriorment hi presentà esmenes per exigir al govern espanyol la inclusió, també infructuosament. «Tot han sigut negatives categòriques», ha lamentat.

Per la formació valencianista, això suposa una passa enrere respecte la fita assolida en els pressuposts de 2022, en què el PSOE i UP es comprometeren a destinar-hi diners 1,6 milions d'euros gràcies a una esmena aprovada in extremis al Senat que forçà un nou debat al Congrés. Ara, denuncien, les llengües protegides per la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries de vuit comunitats autònomes, qualcunes amb oficialitat i d'altres que no, queden desamparades.