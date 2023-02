El PSIB ara recula i vota a favor de restringir la compra d'habitatges a no residents, a condició que se cerqui «l'encaix legal»

El PSIB, que s'havia oposat inicialment a la Proposició No de Llei (PNL) d'Unides Podem, ha votat finalment a favor de la iniciativa per restringir la compra d'habitatges a no residents a les Balears, després de pactar una esmena perquè es busqui l'encaix legal dins la normativa estatal i europea.

Segons ha explicat Joan Ferrer, diputat de la formació, s'ha pactat una esmena que modifica el dècim punt, per la qual el Parlament insta al Govern a «impulsar una llei que contempli les mesures necessàries que permetin restringir la compra d'habitatges a les persones físiques o jurídiques no residents amb la finalitat d'evitar l'especulació actual sobre l'habitatge», de manera coordinada amb el Govern espanyol i les institucions europees.

Ferrer ha celebrat que «la situació es recondueixi» per veure les possibilitats legals en tots els àmbits. «Qualsevol persona que sap de lleis és conscient que una normativa autonòmica que no estigui consensuada amb l'Estat i la Unió Europea està abocada al fracàs», ha assegurat el diputat.

Per altra banda, el diputat d'Unides Podem, Pablo Jiménez, ha reconegut que la negativa inicial del PSIB no s'entenia i ha indicat que «si hi ha possibilitats legals per què no explotar-les. Aquí hem convençut al PSIB».

De totes maneres, el PSIB ha mantengut el vot en contra en el punt 7 de la PNL, relatiu a la rebaixa de 10 a 5 propietats per ser considerat gran tenidor, perquè «és una qüestió que està a l'espera de la tramitació de la llei estatal d'habitatge».