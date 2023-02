El PSIB votarà en contra de modificar la llei de grans tenidors i de prohibir la venda d'habitatges a no residents

La portaveu parlamentària del PSIB, Pilar Costa, ha anunciat que votaran en contra de dos punts de la Proposició no de Llei sobre habitatge que defensarà Unides Podem al ple del Parlament d'aquest dimarts, concretament sobre modificar la llei de grans tenidors i prohibir la compravenda d'habitatges a no residents.

En roda de premsa, Costa ha declarat que estan «en converses» amb Podem per a assolir un acord sobre la PNL, si bé en aquests dos punts veu difícil arribar a un consens perquè està pendent un «acord estatal» sobre això. En concret, sobre la prohibició de compravenda d'habitatges a no residents, la socialista ha considerat que «seria enganyar els ciutadans» donar a entendre que el Govern farà una normativa sobre aquesta matèria quan «en aquests moments encara no és possible».

La portaveu ha detallat que la PNL parla específicament de modificar una llei autonòmica, i per això, per a saber «si es pot fer o no» el primer que han de fer és veure si encaixa amb la llei d'habitatge de l'Estat, i ha recordat que el document consta de 15 punts, i que «en la majoria» arribaran a un acord.