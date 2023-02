El Parlament segueix treballant en el seu Pla d'Igualtat de Gènere

El Parlament de les Illes Balears ha celebrat aquest divendres una nova reunió per a l’elaboració del I Pla d’Igualtat de Gènere, en què l'empresa responsable de l'anàlisi de dades n'ha presentat els resultats. El grup de treball amb la finalitat d'elaborar aquest Pla d'Igualtat, és integrat pel president del Parlament, Vicenç Thomas, un membre de cada grup parlamentari, l’oficiala major, Esperança Munar, el cap de recursos humans, i una representant de la Junta de Personal del Parlament.

Aquest pla, segons argumenta la justificació del document de l'acord, hauria de determinar eixos com la igualtat d'accés o en la capacitat d'influència en l'activitat parlamentària. També vetllarà per la producció de legislació amb perspectiva de gènere, així com la seva aplicabilitat a qui treballen en la institució, tant representants polítics com personal al servei de la cambra.

En la primera reunió del grup de treball, aviat farà dos anys, es decidí que els membres del grup rebessin una formació especifica i assessorament extern durant el transcurs de les diferents fases l’elaboració del pla. També s’establiren la metodologia i les línies de treball a desenvolupar, perquè els integrants del grup acompleixin la seva tasca de forma cooperativa i coordinada durant el transcurs de les fases previstes a l'acord.