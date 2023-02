Armengol agraeix la feina feta per l'Obra Cultural Balear en la defensa dels drets dels catalanoparlants

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agraït aquest dimecres la feina que fa l'Obra Cultural Balear (OCB) per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Balears. Ho ha dit en referència a la rectificació del Govern sobre l'exempció del català a la Sanitat aquest dimecres.

Cal recordar que l'OCB i l'STEI havien interposat recursos contra les bases del procés d’estabilització del Servei de Salut i contra les convocatòries que eximien del requisit de català.

En el debat de les preguntes de control a l'Executiu al ple del Parlament, la líder del Govern ha respost al portaveu d'El Pi, Josep Melià, qui ha celebrat que el Govern hagi rectificat «després de constatar la contradicció de veure's fent la mateixa política que PP i Vox».

En la seva intervenció, Armengol ha remarcat que «veníem d'una època on s'acomiadaven professionals sanitaris» i, per tant, és «una gran notícia una convocatòria d'estabilització de 4.000 professionals sanitaris a la nostra Sanitat per a garantir els drets de la ciutadania».

Tot seguit, ha explicat que d'aquestes 4.000 places, «es va excepcionar les categories de metges i infermeres per entendre des de la Conselleria de Salut que eren deficitàries per la situació que teníem». No obstant això, Armengol ha destacat que «ara sabem com s'ha presentat la gent i amb quins requisits» i la Conselleria ha pogut rectificar: «Avui la Conselleria de Salut ha fet públic que, de les 49 categories que s'havien excepcionat, una quinzena serien deficitàries i, per tant, se'ls aplicaria l'exempció del català i, les altres, que no serien deficitàries, se'ls exigiria el requisit del català en dos anys».

Recordem que l'Obra Cultural Balear va explicar que l’IB-Salut havia optat per «una exempció salvatge dels coneixements de català per a estabilitzar 2.283 places de personal mèdic i d’infermeria, sense demanar-los coneixements de català ni ara, ni d’aquí dos anys, ni mai». L'entitat denunciava que el Govern aplicava l’exempció «de manera massiva i indiscriminada al 100% de les places sense ni tan sols prendre en consideració l’existència d’interins capacitats lingüísticament i propiciant que esdevenguin fixos, aspirants sense el requisit en detriment d’altres que sí el tenen». Ara el Govern ho reconeix i rectifica en 34 de les 49 categories que tenien l'excepció.

La presidenta del Govern ha acabat la seva intervenció aquest dimecres assegurant que el Govern «farà possible estabilitzar places, tenir els millors sanitaris i garantir els drets lingüístics de la ciutadania d'aquestes illes». I, a més, ha volgut donar les gràcies a tots aquells que ho fan possible: «D'una forma molt especial a la societat civil i a entitats com l'Obra Cultural Balear que vetllen des de fa molt anys per garantir drets lingüístics i la identitat de la nostra terra».