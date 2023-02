El Govern rectifica i exigirà finalment el català a 34 de les 49 categories de personal sanitari

El Govern sí que exigirà el requisit de català al personal sanitari. L'Executiu estima parcialment els recursos de reposició de l'Obra Cultural Balear (OCB) i l'STEI i rectifica.

La Conselleria de Salut i Consum ha anunciat que només en 15 de les 49 categories declarades deficitàries els sol·licitants amb el nivell de català exigit no són suficients per a cobrir les places que s’han ofert. A la resta, es donarà un termini de dos anys per a acreditar el nivell de català, que és el que recull el decret 6/2022.

Segons les fonts consultades, el Govern té previst reunir-se amb membres de l'STEI i l'OCB per a informar-los sobre aquest acord. A més l'OCB oferirà una valoració de la rectificació en les properes hores.

Per la seva banda, el Servei de Salut ha explicat que la documentació presentada pels més de 6.000 sol·licitants als 2.300 llocs de medicina i infermeria d’aquesta convocatòria permet resoldre que «la majoria del mig centenar de categories es pot cobrir amb professionals amb el nivell exigit de català».

Una vegada analitzades les sol·licituds de 5.956 persones rebudes per a les categories de medicina i infermeria del procés d’estabilització del Servei de Salut de les Illes Balears, la Conselleria ha pogut determinar que només en una quinzena del mig centenar de categories declarades deficitàries els sol·licitants amb el nivell de català exigit no són suficients per a cobrir les places que s’han ofert.

El Govern ha reiterat el seu «compromís» amb els usuaris, amb la Sanitat pública i amb el respecte i els drets relacionats amb l’ús de les llengües oficials a les Illes. Així mateix, insisteix que el català és un requisit per a accedir a la funció pública perquè és «innegociable garantir els drets dels usuaris a ser atesos en la seva llengua».

«El problema de dèficit de professionals és comú en tot l’Estat. El català no és cap problema per atraure professionals sanitaris. Al contrari, cada vegada hi ha més professionals que adquireixen els coneixements necessaris gràcies a les formacions que s’han duit a terme en els darrers anys. La prova d’això és l’augment de professionals que ja n’acrediten els coneixements en aquesta convocatòria, tal com s’ha pogut comprovar una vegada acabada la presentació i revisió de les sol·licituds», han remarcat.