L'OCB felicita la UIB per l'acord que ha de permetre incrementar l'ús del català en la docència de la universitat

El Consell Executiu de la UIB va signar el passat 18 de gener l'Acord executiu 14748 sobre els usos lingüístics als estudis de grau, que ha de permetre incrementar fins a un 35% l'ús del català a la UIB, especialment en l'àmbit docent, en el termini de tres cursos acadèmics.

L'Obra Cultural Balear ha emès un comunicat aquest dilluns per «celebrar aquest impuls del català a la universitat», després que en diverses ocasions l'organització havia traslladat al rector, Jaume Carot, «la seva preocupació per les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la UIB, que reflecteixen uns percentatges d'utilització del català particularment baixos en la impartició de determinats graus universitaris», com Dret o Medicina.

L'OCB ha volgut recordar que l'apartat 1 de l'article 4 (Llengua i institució oficial consultiva) dels Estatuts de la UIB estableix que «la llengua catalana, pròpia de la UIB, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d'utilitzar-la». El mateix article estipula que «la Universitat fomentarà i normalitzarà l'ús del català en l'àmbit de les seves competències», i el Reglament d'usos lingüístics de la UIB estableix que «el català, com a llengua pròpia de la UIB, ha de tenir un ús prioritari en tots els àmbits de la institució, tant els acadèmics com els administratius», i que «la comunitat universitària s'ha d'esforçar per fer-la vehicle preferent d'ensenyament».

Per acabar, des de l'entitat asseguren que «la fita que ara es proposa d'assolir la UIB suposa una passa endavant que cal valorar molt positivament» i demanen a l'equip rectoral de la UIB i a la Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística que posin tots els mitjans necessaris per permetre que aquest increment de la docència en llengua catalana sigui «una realitat, incloent-hi mesures de suport i incentius al professorat universitari».