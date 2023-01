La UIB es proposa garantir un mínim del 35% de la docència en català als estudis en què el castellà predomina

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha publicat aquest divendres al Full Oficial de la Universitat l'Acord executiu sobre els usos lingüístics als estudis de grau. L'acord, que fou adoptat el passat 18 de gener i que entrarà en vigor aquest dissabte, desenvolupa la normativa bàsica de la Universitat i fita uns objectius a curt i mitjà termini sobre els usos lingüístics en la docència.

En concret, l'acord recorda que els Estatuts de la UIB l'obliguen a fomentar l'ús de la llengua catalana en la docència, alhora que reconeix l'oficialitat del castellà i la rellevància acadèmica de l'anglès. En aquesta línia, l'article tercer de l'acord estableix un pla d’increment de la docència en català als estudis amb menor ús, amb l'objectiu general d'assolir-hi el 35% de les classes en llengua catalana. Per a fer-ho, el deganat establirà la llengua en què s'impartiran les assignatures a cada grup i vetllarà perquè aquestes disposicions es seguesquin.

Aquesta mesura es deu a la precària situació en què es troba el català en determinats estudis, com denuncien diversos professors de la Facultat de Dret en el seu bloc. Afirmen que només un 14% del professorat hi imparteix les classes en català, i que les hores de docència en aquesta llengua a l'estudi de Grau en Dret just assoleixen el 28% del total. «A diferència d’altres universitats de parla catalana, no hi ha cap línia en català, amb la qual cosa no és possible estudiar Dret en català a la UIB», denuncien.