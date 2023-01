Miguel Carranza, gerent de PalmaActiva: «Els indicadors d’ocupació facilitarien actualment implantar la jornada de 35 hores»

Visitam Miguel Carranza per tal de conèixer més a fons la reducció de la jornada laboral, una qüestió que coneix de primer mà, tant per ser el director general de Comerç de l’Ajuntament de Palma, com per ser l’actual gerent de PalmaActiva, com per la seva militància a Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), partit del qual n’és el secretari de Comunicació.

A l'octubre de l'any passat, CCOO i UGT varen signar amb la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, l'Acord Marc per a una Administració del segle XXI, que preveu una pujada salarial del 9,5% entre el 2022 i el 2024 per als treballadors públics i millores com ara la jornada de 35 hores setmanals.

Una declaració d'intencions

«Aquest acord és una declaració d'intencions del Govern espanyol i els sindicats, que ja deixa establert que en els Pressupostos Generals de 2023 no se formalitzi però deixa la finestra oberta per totes les prohibicions que venen encara de la Llei Montoro i totes les retallades que va fer el PP. En resum, ja tens un camí per a resoldre aquesta situació que restringia molt l’avançament en drets laborals, sobretot al sector de l’Adminstració».

Un acord per al sector públic

«Jo crec, com a membre de l’executiva d’Esquerra Unida Illes Balears, que la intenció és que no es quedi només al sector públic, sinó que també es faci extensible aquesta fita de les 35 hores a tot el món laboral. A més, hi ha estudis i està demostrat per tota Europa i casos també per Amèrica que la producció no només no baixa sinó que augmenta amb la reducció d'hores.

Hi ha països nòrdics que ja han donat la passa de la jornada dels quatre dies laborals. No està per llei però sí es dona l’opció i es faciliten les coses, com la conciliació, no només familiar, sinó també personal, perquè les persones que no disposen o constitueixen una família, en termes administratius xerrant, tenguin dret també a desenvolupar altres necessitats, com la intelectualitat, la salut, l’oci, etc.

La jornada de 35 hores haurà de ser un dels objectius per aquest 2023».

El cas de l'Ajuntament de Palma i PalmaActiva

«A l'Ajuntament de Palma sí que es va arribar a un acord que ens apropava a la jornada de 35 hores. Al conveni col·lectiu hi figuren trenta-set hores i mitja, però, gràcies a aquest acord, s’ha pogut realitzar una passa administrativa que permet realitzar la jornada de 35. El que voldríem és que això hi figurés als convenis col·lectius.

En el cas de PalmaActiva, com que és una empresa pública, no són funcionaris sinó personal laboral. M'hi trobat entrebancs, em diuen que jurídicament no es pot fer. I el problema que hi ha, i en el qual hi faig feina des del primer dia, és que el conveni col·lectiu està caducat, calia refer-lo, i ara, entre d’altres coses, és el moment d’introduir-hi la jornada de 35 hores.

S’ha de reformular el conveni col·lectiu de Palma Activa i ja he comunicat al comitè la meva intenció d’introduir-hi les 35 hores. Als Pressupostos Generals es deixa la finestra oberta, però no diu explícitament que s’ha de fer. Per tant, podríem dir que en aquest sentit hi ha un bloqueig administratiu que, esperam, els serveis jurídics del propi Ajuntament puguin resoldre aviat.

Estic disposat a declarar-ho unilateralment com a gerent de PalmaActiva si per finals de gener no hi ha una solució jurídicament viable».

Una reivindicació històrica d'Esquerra Unida

«Julio Anguita, l’any 1998, ja feia campanya per la jornada de 35 hores. És evidentment que és una reivindicació històrica d’Esquerra Unida. L’ocupació millora de manera directa ja que amb la reducció d’hores es necessiten més recursos humans. I aquesta és una de les problemàtiques que arrossega l’Administracó Pública actualment, la manca de recursos humans, de mans, de funcionaris.

Hi ha un estudi, realitzat al Canadà, EEUU i Anglaterra, sobre la reducció a 32 hores que hi varen aplicar. Aquestos països sí que varen rebaixar un poc el salari, no exactament proporcional, però sí varen rebaixar una mica el salari mensual.

Amb les dades d’ocupació d’enguany, no és una utopia no tocar els sous del treballador. Ara mateix estam per davall de l’atur d’abans de la crisi de 2008. No només en quantitat, sinó també proporcionalment. Per tant, els indicadors d’ocupació facilitarien la passa a la jornada de 35 hores».