Armengol, impassible, diu que el ple del Consell de la Llengua Catalana es farà al gener, «com l'any passat»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat que estan mantenint converses «des de la normalitat més absoluta amb els socis de Govern» respecte a l'exempció del requisit del català a la Sanitat, alhora que ha defensat «l'ús social i institucional» de la nostra llengua.

Així s'ha expressat la líder de l'Executiu aquest dijous en declaracions als mitjans durant un acte a Palma. «És important recordar que Salut va plantejar un procés d'internacionalització molt important per als professionals sanitaris sota els criteris de la Llei de Normalització Lingüística i de tornar el requisit del català a la funció pública, però tenint en compte les categories deficitàries», ha explicat presidenta.

En aquest punt, ha remarcat «l'esforç enorme» de la Conselleria de Salut per fer un pla d'acollida de les persones que vénen a les Illes i no tenen coneixements de català, al qual s'han apuntat prop de 1.000 persones.

Per tant, ha reiterat la intenció de «fer possible l'ús social i institucional del català» i que cada ciutadà «pugui ser atès en qualsevol de les dues llengües» a l'arxipèlag.

Finalment, demanada per la convocatòria del Consell Social de la Llengua Catalana, la presidenta ha indicat que se celebra anualment i que la darrera vegada es va desenvolupar al gener, per la qual cosa «es convocarà els propers dies amb normalitat». Per les seves declaracions, sembla que la presidenta no té en compte que l'Obra Cultural Balear (OCB) porta des del juny de l'any passat demanant la convocatòria del Consell per l’exempció temporal amb moratòria de dos anys del requisit de català en els propers processos d’estabilització d’interins.

La presidenta no accedí a convocar-lo i ara, en el cas de la Sanitat, aquesta exempció s’ha convertit en vitalícia. Per aquesta raó, l’OCB hi insisteix i ha posat en marxa el mecanisme que preveu el punt 1 de l’article 17 del Reglament del Consell Social, en què una tercera part dels membres en poden demanar la convocatòria i ha iniciat el procés de recollida d’adhesions de les entitats que en formen part.

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integra tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. Per aquest motiu, per a l’OCB, constitueix el fòrum idoni per a «estudiar i valorar una mesura tan lesiva per a la llengua catalana com l’exempció de coneixements lingüístics als sanitaris».

A la petició de convocatòria del Consell també s'ha sumat MÉS per Mallorca, qui ha remarcat que si la presidenta no el convoca, el convocarien a través de la directora general de Política Lingüística i vicepresidenta del Consell, Beatriu Defior, que precisament és un dels càrrecs que podria dimitir si no arriben a un acord PSIB i MÉS.

Des del PSIB, s'han limitat a remarcar que considerarien una «deslleialtat» que es convoqui el Consell Social de la Llengua Catalana sense que ho faci la presidenta del Govern, Francina Armengol, que el presideix.