El Bloc per Felanitx demana la dimissió de Catalina Soler per la cavalcada de Reis de Portocolom

A la sessió plenària del mes de gener, el Bloc per Felanitx va demanar la dimissió del regidor delegat de Policia per les mancances de seguretat a la malaurada cavalcada de Reis a Portocolom. En concret, el portaveu del Bloc, Miquel-Lluís Mestre, va retreure a l’equip de govern que només hi hagués dos efectius policials en tot Portocolom per al control de la cavalcada i el trànsit.

«Aquest dispositiu ja és del tot insuficient en condicions normals pel volum de persones assistents, la complexitat del cavalcada i el tall de trànsit entre el moll comercial, l'església i la plaça del Corso», remarquen.

La resposta de la portaveu del Partit Popular i primera tinent de batle, Catalina Soler, no es va fer esperar i responent en nom de l’equip de govern va insistir que el nombre d’efectius policials era de tres, un oficial i dos policies. A més digué que eren els mateixos efectius que quan el Bloc governava i que, en cas contrari, ella dimitiria.

Ara, una vegada rebut l’informe del Cap de Policia referent al full de servei per a la cavalcada de Portocolom, es constata que només hi havia dos efectius assignats al servei, un oficial i un policia.

Davant aquest escenari, el Bloc per Felanitx demanarà la dimissió de la portaveu del Partit Popular que va assumir com a seva la responsabilitat en sessió plenària.