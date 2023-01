El PSIB de Felanitx demana la dimissió del regidor de Festes davant els fets ocorreguts a la colcada dels reis a Portocolom

L’Agrupació Socialista de Felanitx ha demanat després de la sessió plenària la dimissió del delegat de batlia i regidor de festes després dels incidents ocorreguts a la colcada de Portocolom «on el mateix Ajuntament ha dit lamentar l'incident per l'actuació desafortunada d'un dels reis per anar sobradament begut».

Xisco Duarte, portaveu i secretari general de l’Agrupació Socialista de Felanitx, explica que «els fets són prou greus i demanam responsabilitats polítiques del delegat de batlia de Portocolom i regidor de festes». Duarte ha afegit que «hauria de dimitir ara mateix davant la gravetat de fets, que varen posar en perill la seguretat de la celebració així com deslluir la nit més important pels nostres infants».

«L’Ajuntament fins al moment no ha assumit cap responsabilitat, l'únic que s'ha fet és considerar un fet aïllat el succeït. Mentre, a les xarxes socials i a les notícies, inclús d’àmbit nacional, Felanitx ha estat protagonista per aquest incident tan desafortunat. Des de l’equip de govern no es va donar cap explicació ni resposta a les queixes dels socialistes durant el plenari», han denunciat.

Duarte ha comentat que «per sort, no hi ha hagut cap desgràcia, però es va posar en perill la seguretat de tots i la il·lusió dels nins i nines de Felanitx. En una festa infantil, no hi té cabuda l’alcohol». Els socialistes denuncien que, segons els pares dels nins que participaren en la colcada, així com els voluntaris que ajudaren a preparar als participants, durant les hores prèvies a la colcada hi havia alcohol a les dependències del centre cívic, i que davant l'estat que es trobaven certs personatges, varen traslladar al delegat de batlia, que trobaven que no havien de sortir en aquestes condicions.

Els socialistes han conclòs que «és una pena que una celebració històrica on hi participen desenes de voluntaris i entitats s’hagi vist tacada per aquest fet». A més, han fet incís que «aquests voluntaris i entitats any rere any fan una gran tasca i enguany a Portocolom s’han sentit abandonats per part de l’equip de govern».