El PSIB no fa marxa enrere: «L'excepció del català, que permet la llei del 2016, és un requisit menys per a poder tenir més professionals sanitaris»

La portaveu parlamentària del PSIB, Pilar Costa, ha defensat aquest dimarts, als passadissos del Parlament, que l'excepció de la llengua catalana -requisit per a la funció pública a les Balears- a la Sanitat «es limiti a les especialitats deficitàries», com recull una normativa del 2016.

Així s'ha expressat Costa, després de la polèmica al si del Pacte de Govern per l'excepció del requisit del català en cas que hi hagi especialitats o places deficitàries des del punt de vista sanitari.

«Els socialistes respectam la posició de qualsevol dels socis del Pacte de Govern, com no pot ser de cap altra manera», ha manifestat la portaveu parlamentària del PSIB. Tot i això, ha puntualitzat, «la postura dels socialistes és defensar el procés d'estabilització finalitzat aquest dilluns i iniciat mesos enrere, amb l'aplicació de la normativa vigent, que permet que, en cas que hi hagi especialitats o places deficitàries des del punt de vista sanitari, s'exceptuï aquesta exigència del requisit lingüístic». Un procés que, ha reiterat, «no es pot reobrir» pel fet que és «fonamental» donar seguretat jurídica als que s'hi han presentat.

«Ens encantaria que no hi hagués especialitats deficitàries però aquest és un tema que sempre ha existit i que, en els darrers anys, a causa de la pandèmia mundial de la COVID-19, s'ha vist agreujat», ha continuat Costa, posant èmfasi que «el dèficit no és pel fet que el català sigui un requisit per a la funció pública a les Balears, sinó que és una cosa generalitzada, que també passa en altres comunitats autònomes i països d'Europa».

La parlamentària socialista ha valorat, per tant, que «l'excepció del català, que permet la llei del 2016, és un requisit menys per a poder tenir més professionals sanitaris».