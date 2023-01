Apesteguia: «Un Pacte on participa MÉS per Mallorca no pot consentir que no es garantesquin els drets lingüístics dels ciutadans»

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertit el PSIB que prendran «mesures contundents» si no canvia la seva postura sobre l’exempció del català en el procés d'estabilització al sector sanitari.

En roda de premsa aquest dilluns després de la reunió de l'Executiva del partit, Apesteguia ha deixat clar que «un Pacte on participa MÉS per Mallorca no pot consentir que no es garantesquin els drets lingüístics dels ciutadans».

«Necessitam reforçar la garantia dels drets lingüístics a l’àmbit sanitari però també de responsabilitat dins el propi sistema. Ara mateix, si un tribunal tombàs el procés d’estabilització tendríem un greu problema perquè aquí sí, no per motius lingüístics sinó perquè s’hagués interromput el procés d’estabilització, podríem patir pèrdua de professionals sanitaris. Això des de MÉS per Mallorca no ho podem acceptar i demanam responsabilitat al Partit Socialista, que rectifiqui i que faci cas tant a l’Obra Cultural Balear com a altres entitats que han interposat recursos i adequï aquestes convocatòries a la legalitat», ha remarcat Apesteguia.

La formació consideren que hi ha «marge de canvi» d'aquestes convocatòries publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), però «un no pot negociar amb qui no vol negociar», ha apuntat.

En ser demanat per la possibilitat que MÉS per Mallorca surti del Govern, Apesteguia ha explicat que demanen al PSIB que recapaciti per a no arribar a «mesures més contundents i que no desitjam». «El que desitjam és que es corregesqui les disfuncions que s’han produït en aquestes convocatòries i que han estat denunciades tant per l’Obra Cultural com per altres entitats amb molta legitimitat i amb molta experiència en l’àmbit de la funció pública», ha conclòs.