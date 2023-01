L’OCB demana un Ple extraordinari del Consell Social de la Llengua Catalana per a tractar l’exempció de català a la Sanitat

L’Obra Cultural Balear (OCB) havia demanat el passat 23 de juny a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que convocàs amb caràcter extraordinari el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana amb un punt únic a l’ordre del dia: l’exempció temporal amb moratòria de dos anys del requisit de català en els propers processos d’estabilització d’interins.

La presidenta no accedí a convocar-lo i ara, en el cas de la Sanitat, aquesta exempció s’ha convertit en vitalícia. Per aquesta raó, l’Obra hi insisteix i posa ara en marxa el mecanisme que preveu el punt 1 de l’article 17 del Reglament del Consell Social, en què una tercera part dels membres en poden demanar la convocatòria. És per això que ha iniciat el procés de recollida d’adhesions de les entitats que en formen part.

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integra tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. Per aquest motiu, segons l’OCB, constitueix el fòrum idoni per a «estudiar i valorar una mesura tan lesiva per a la llengua catalana com l’exempció de coneixements lingüístics als sanitaris».

L’OCB considera que l’exempció permanent de coneixements de català per a accedir a la sanitat pública suposa una «reculada en el procés de normalització lingüística que la feblesa de la llengua catalana a les Illes Balears no es pot permetre, però és més greu encara perquè afecta els drets de les persones malaltes, que quedarien desprotegides i perjudicades pel fet d’estar sotmeses a l’estrès afegit de no poder-se expressar amb normalitat».

Cal recordar, a més, que el 10 de gener de 2022 es va aprovar a proposta de l’OCB convocar un ple monogràfic per avaluar les polítiques lingüístiques de la legislatura i que encara esperen que es convoqui.

Però, per a l'entitat, en aquests moments és «indispensable i urgent» que el Consell Social de la Llengua Catalana es pugui pronunciar sobre les mesures de retallada de drets a la Sanitat i d’aquí la necessitat d’aquesta convocatòria extraordinària del seu Ple.