Neus Truyol demana al Govern espanyol que continuï la moratòria de desnonaments

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha demanat aquest dimarts al govern de l'estat que continuï la moratòria de desnonaments, que en principi ha d'acabar a finals d'any, donat que «les condicions objectives que van provocar aquesta moratòria encara són vigents», i la pujada de preus generalitzada, el final de la temporada d'estiu i l'augment de l'Euribor «poden provocar una situació molt complicada per a moltes famílies».

Per acreditar la seva demanda, la regidora ha presentat algunes dades de l'Oficina de Desnonaments, com per exemple un total de 505 informes de famílies vulnerables que podrien veure reactivat el llançament que en principi està aturat fins al pròxim 31 de desembre pel Decret llei 37/2020, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19.

Per acabar amb la compareixença, Truyol ha denunciat la falta de competències que tenen els ajuntaments en matèria d'habitatge perquè «si ara mateix tinguéssim una llei de

l'habitatge aprovada tindríem més i millors eines per confrontar una situació

complicada com l'actual. Tenim pressa perquè la gent ho necessita i la pilota

tornar estar a la teulada del govern central. Tant de bo no facin tard», ha conclòs.