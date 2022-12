MÉS defensarà la creació d'una aerolínia pública: «Ens preocupa que Iberia adquireixi Air Europa, creant un monopoli de facto a les Balears»

MÉS per Mallorca defensarà aquest dimarts al ple del Parlament una Proposició no de Llei (PNL) per a la creació d'una aerolínia pública davant la «preocupació» en la formació ecosobiranista per la possibilitat que Iberia adquireixi Air Europa «creant-se un monopoli de facto a les Balears».

Segons ha expressat el portaveu parlamentari de MÉS, Josep Ferrà, aquest dilluns en roda de premsa, defensaran aquest dimarts al ple del Parlament una PNL per a la creació d'una aerolínia pública estatal.

Concretament, en el debat d'aquesta iniciativa, el partit mallorquinista instarà el Govern espanyol a la creació d'una aerolínia de gestió pública resultant de l'adquisició d'Air Europa mitjançant la conversió en accions dels doblers concedits a la companyia en préstecs participatius i així «garantir el dret de ciutadans i empreses a la connectivitat interilles, amb la Península i la resta d'Europa».