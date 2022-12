Cuca Gamarra, sobre la polèmica de La Salle: «No hauria d'haver-hi cap problema per penjar una bandera espanyola a les aules»

La secretària general estatal del PP, Cuca Gamarra, ha volgut reconèixer aquest dissabte «el treball que s'està fent des del PP a les Balears», que «hi ha una alternativa en marxa» i que «els ciutadans d'aquestes illes tindran de l'oportunitat de votar el canvi el pròxim mes de maig». «Hi ha una alternativa seriosa i responsable per a Espanya i per a les Balears», ha assegurat.

Així ho ha assegurat Gamarra en declaracions als mitjans per a valorar l'actualitat política des de Palma i després de mantenir una reunió amb l'equip de campanya del partit a les Balears.

Gamarra s'ha referit a aquesta setmana com «la setmana de les rebaixes de Sánchez» per la tramitació del delicte de sedició, per «les noves rebaixes de penes a delinqüents sexuals» per la llei del 'només sí és sí'; o per la «rebaixa de la qualitat democràtica amb el nomenament d'un exministre i una directora general del Govern al Tribunal Constitucional». «Aquest no és el camí», ha assenyalat.

També ha qüestionat el «maquillatge» de les xifres de l'atur per «la utilització que s'està fent de la figura del fix discontinu». «Estam en una comunitat on es coneix bé aquesta figura i el que és un fix discontinu, i, no obstant això, des de la reforma laboral s'ha canviat el que és, incloent-hi treballadors temporals sense compromís de seguiment o contractes per obra i servei», ha recordat Gamarra.

Finalment, a preguntes dels mitjans, ha valorat la polèmica sorgida a La Salle arran de l'assetjament d'una professora per part de l'extrema dreta i ha destacat que «el PP de les Balears ha estat molt clar i molt responsable: va demanar una investigació per esclarir els fets i va fer una crida perquè prevalgués la convivència a les aules». «No hauria d'haver-hi cap problema per penjar una bandera d'Espanya amb normalitat, especialment quan el motiu és per un Mundial de futbol», ha defensat, alhora que ha reiterat «la condemna clara a qualsevol mena d'amenaces i coaccions».