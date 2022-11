Armengol assegura que el Govern fa «una aposta clara» per l'FP malgrat les queixes per la falta de docents

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimarts, al ple del Parlament, que el Govern fa «una aposta clara» per la Formació Professional (FP) malgrat les queixes per la falta de docents.

Segons ha explicat la presidenta en resposta al portaveu d'El Pi, Josep Melià, el Govern fa «una aposta clara per l'FP, no només perquè així ho marquen els pressuposts de la comunitat per al proper any 2023 i la Llei de Educació, sinó també l'estratègia conjunta presentada la legislatura passada per les conselleries d'Educació i Treball».

A més, Armengol ha recordat que, «des de 2015, Balears té 5.000 alumnes nous a FP» i, ha afegit, que «en els darrers tres anys s'han impulsat 109 cicles i mòduls nous, incrementant, d'aquesta manera, l'oferta educativa i l'atracció d'estudiants a l'FP».

També, i per a poder cobrir el nombre de professionals docents a l'FP, Armengol ha destacat que «aquest dilluns, al Consell de Govern, s'ha aprovat la possibilitat que determinats perfils tècnics puguin tenir una segona activitat».

D'aquesta manera, ha respost la presidenta del Govern al portaveu d'El Pi, Josep Melià, qui ha denunciat que s'hagin expulsat de l'ensenyament professors que feia molts anys que feien la tasca docent.

«En els darrers anys, l'FP ha anat guanyant terreny, convertint-se en una etapa educativa imprescindible des del punt de vista no només formatiu, sinó també econòmic i productiu. Per aquest motiu, cal que el Govern millori la seva aposta per l'FP, perquè falten mitjans i professors, una situació agreujada després que hagin expulsat de l'ensenyament una vintena de persones, que a la resta de l'Estat hi treballarien», ha dit Melià.

Armengol li ha demanat en aquest punt «no enganar la ciutadania» ni «tractar temes conjunturals i molt personals», perquè «la situació denunciada ve del 1998, quan es va determinar que aquells professors sense titulació universitària o equivalent no podrien fer classes».

«Aquest Govern ha estat molt flexible amb aquests, perquè han tengut sis anys per demostrar la titulació requerida o el seu equivalent i, a més, presentar-se a les oposicions sense tenir-la, com a evidència que de 149 persones afectades, només en queden 18», ha conclòs.

Denúncies dels sindicats

Sindicats com CCOO Ensenyament han denunciat en nombroses ocasions el problema amb el professorat tècnic de Formació Professional que es quedava fora del sistema i han presentat diferents propostes de resolució a aquest conflicte.

CCOO considera «sorprenent que la Conselleria afirmi que té problemes de provisió en algunes especialitats d’FP, assignatures que abans donaven el professorat tècnic de Formació Professional, i que proposi als actuals docents la realització d’hores extres per cobrir la manca de professorat; tot això mentre hi ha un col·lectiu, una vintena de docents, que ara es troben a l’atur per considerar-los recentment no habilitats per a ser docents».

Per la seva banda, l'STEI va denunciar a l'inici de les classes dels cicles formatius d'FP que la Conselleria d’Educació i Formació Professional encara no tenia tot el professorat «perquè així ho ha volgut». Per això, varen remarcar, ha hagut de fer la tercera convocatòria urgent per a cobrir places vacants d’especialitats com equips electrònics, sistemes i aplicacions informàtiques, instal·lacions electrotècniques, sistemes electrotècnics i automàtics i instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids.

«Es dona el cas que d’alguna d’aquestes especialitats amb tantes dificultats per cobrir hi ha docents amb molts anys d’experiència que s’han quedat a l’atur, per la manca de voluntat de l’Administració autonòmica de trobar una solució per a ells», ha remarcat el sindicat.

Fa temps que l’STEI Intersindical ha denunciat la situació d’aquest col·lectiu de docents de Formació Professional que «durant anys han fet un bon servei a l’alumnat de les Illes Balears, gràcies als seus coneixements pràctics, i que en el seu moment acomplien tots els requisits per a accedir a la funció docent».

Amb l’acabament de la moratòria autonòmica i l’entrada en vigor de la LOMLOE, que contempla l’extinció del cos de professorat tècnic d'FP, aquest col·lectiu de titulats superiors d’FP tenia una situació complicada. Però, remarca l'STEI, la Conselleria d’Educació «s’ha tancat en banda, tot i que era una qüestió de la seva competència, i ha condemnat aquestes persones a l’atur i a un escenari laboral ple d’incertesa».

Es dona el cas que molts d’ells són persones que tenen entre 50 i 60 anys, la majoria amb entre 20 i 30 anys d’experiència docent, amb les dificultats que comporta refer la vida professional a aquesta edat. Per això, l’STEI Intersindical reclama una rectificació a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

El sindicat destaca que la Conselleria «menteix quan diu que a cap territori de l’Estat aquests docents amb titulació superior d’FP poden fer feina: n’hi ha en actiu al País Valencià, Cantàbria, Galícia, Navarra, Andalusia, Castella La Manxa, Catalunya, Canàries i País Basc».