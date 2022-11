CCOO exigeix solucions per a la falta de professors d'FP

CCOO Ensenyament ha denunciat en nombroses ocasions el problema amb el Professorat Tècnic de Formació Professional que es quedava fora del sistema per un nou requisit, i han presentat diferents propostes de resolució a aquest conflicte.

Per això, consideren «sorprenent que la Conselleria afirmi que té problemes de provisió en algunes especialitats d’FP, assignatures que abans donaven el Professorat Tècnic de Formació Professional, i que proposi als actuals docents la realització d’hores extres per cobrir la manca de professorat; tot això mentre hi ha un col·lectiu, una vintena de docents, que ara es troben a l’atur per considerar-los recentment no habilitats per a ser docents».

«És significatiu que fins al curs passat sí que estaven habilitats per a ser docents, d’igual manera que els anteriors 25 anys previs que han estat exercint com a docents en el cos de professorat tècnic d’FP, i ara es dona la casuística que a les Balears tenim manca de docents en algunes especialitats, i paradoxalment al mateix temps tenim docents d'aquestes especialitats que actualment es troben en l’atur», denuncia CCOO.

Això ha passat amb el canvis d’aquest setembre, quan les especialitats d’FP han passat a secundària i el requisit de titulació canvia a grau universitari; situació que ha abocat aquest col·lectiu a trobar-se sense feina i demanar les prestacions d’atur. «Una situació absurda que vulnera tots els seus drets com a treballadors amb molt d’anys d’antiguitat, i més amb els actuals problemes de provisió», remarquen.

CCOO Ensenyament reclama a la Conselleria, i a les corresponents direccions generals de Personal Docent i d’FP, «la major celeritat per a cercar una solució que doni resposta a aquest col·lectiu i als problemes de provisió que estan patint els alumnes i les famílies. L’educació d’FP i aquests docents no poden esperar a la resolució d’un jutge. S’han de cercar solucions urgentment».