El PP de les Balears no abandona la dèria del 25% de castellà a l'escola

El conseller d'Educació i Formació Professional del Govern, Martí March, ha tornat a assegurar aquest dimarts que a les Balears els alumnes surten amb un nivell de castellà i de català «adequat».

El conseller ha respost així al diputat del Partit Popular (PP) a les Balears Juan Manuel Lafuente, que ha demanat sobre la denegació del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) a la petició dʻun pare de Mallorca perquè la seva filla rebés el 25% de classes en castellà.

«Vostè ja em va fer una pregunta dins la mateixa línia l'any passat, també la senyora Durán i un altre grup de dretes de la cambra -Vox- per tant, diguem que això és un tema que els preocupa però a nosaltres el que ens preocupa bàsicament és que els al·lots quan acaben l'ensenyament obligatori sàpien català, castellà i una tercera llengua», ha remarcat el conseller.

March ha destacat en la seva resposta que hi ha una cosa que és important destacar: «És la primera vegada que el TSJIB es pronuncia en aquesta qüestió i vostès han dit per activa, per passiva i per perifràstica que aquí s'havia aplicar aquesta sentència de Catalunya del 25%».

«Les dades diuen clarament que el nivell de castellà que tenen els nostres estudiants és semblant a aquelles comunitats autònomes unilingües, i fins i tot, el català té un ús oral pitjor que el castellà. Per tant, els resultats diuen clarament que aquí no hi ha discriminació sinó que els nostres estudiants surten amb un nivell de castellà i català adequat», ha remarcat March.

No obstant tot això, la dreta no abandona aquesta obsessió per imposar un 25% de l'ensenyament de les Balears en castellà. Ja al novembre de l'any passat, els portaveus del PP i de Ciudadanos al Parlament varen assegurar que la sentència del Tribunal Suprem que obliga a impartir un mínim d'un 25% d'hores lectives en castellà evidenciava que la Llei d'Educació de les Balears era «contrària a la llei».

A més, el passat setembre, també al Parlament, Martí March va haver de desmentir l'extrema dreta representada per Vox quan varen demanar per l'aplicació del 25% de castellà a les Balears. «No hi ha cap sentència, ni del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ni del Tribunal Suprem, ni del Tribunal Constitucional que ens obligi a aquest 25%. No hi ha cap recurs en contra de la Llei de Normalitzacio Lingüística i el Decret de Mínims», va apuntar el conseller d'Educació.