Unides Podem presenta una proposta per a limitar l’entrada de vehicles a Mallorca

La portaveu d'Unides Podem al Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha dit aquest dijous, en sessió plenària, que «hem de limitar ja el nombre de vehicles que entren a Mallorca». Gelabert ha comentat al ple ordinari les propostes de resolució, que tenen l'objectiu de reforçar el full de ruta que assolirà la institució fins al final de legislatura. Durant la seva intervenció, la portaveu de la formació morada ha explicat que la majoria de les propostes presentades «estan enfocades a mirar Mallorca amb perspectiva sostenible. Perquè apostar per la sostenibilitat és apostar pel futur».

Les 139 propostes que ha defensat Unides Podem i s'han aprovat estan enfocades, ha afirmat Gelabert, «a mirar Mallorca amb una perspectiva sostenible». En aquest sentit, ha lloat iniciatives del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, amb Aurora Ribot al capdavant, com «fomentar el procés d'obertura de nous trams de la Ruta de Pedra en Sec». «La natura és de totes, obrir la possibilitat a la gent d'estimar-la,¡ és vital. Senzill: qui estima Mallorca, la cuida», ha afegit. Precisament, al ple s'ha aprovat el Pla Especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec que amplia la ruta cap a diferents municipis i nuclis, com Palma, Santa Maria del Camí, la Universitat de les Illes Balears o Galilea.

A més, la portaveu d'Unides Podem també ha alabat la tasca del departament de Mobilitat i Infraestructures d'Iván Sevillano, que treballa amb el nou Pla Director Sectorial de Carreteres, que «servirà per a millorar la preservació mediambiental alhora que millorarà les carreteres secundàries i s'allunyarà dels megaprojectes que històricament ha impulsat la dreta». A més, Gelabert ha recalcat que «som el territori europeu amb més vehicles per habitant: no és el moment d'afluixar; hem d'apostar per una mobilitat més verda». En aquest sentit, una de les propostes exigeix l’anàlisi de la capacitat de càrrega de les infraestructures i els efectes negatius derivats de l'excés de vehicles per a establir un límit a l’entrada de cotxes a l’illa.

Per altra banda, la portaveu d'Unides Podem ha respost a la proposta del PP d’eliminar la Direcció insular d’ITV, acusant-los de voler «amagar els innegables resultats d'Unides Podem que han fet que Mallorca sigui el territori amb les taxes d'ITV més baixes de tot l'Estat i que hi hagi una llista d'espera de dies i no de mesos com succeïa amb governs anteriors».

Gelabert ha comentat també les propostes de resolució que ha presentat com a vicepresidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) a aquesta institució, com la promoció de «serveis d'atenció temporals oberts les 24 hores, espais amb dimensions suficients perquè es pugui desenvolupar una vida privada i respectuosa amb el dret a la intimitat».