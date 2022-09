Ayuso trasllada a Prohens el seu discurs ultra: «Amb les teves ganes i força aconseguiràs canviar el rumb de les Balears»

Un autèntic despropòsit. Això és el que es va viure aquest divendres a Palma durant un acte del diari de fake-news OKDiario, dirigit per Edurado Inda, en el qual hi varen participar les dirigents del PP Isabel Díaz Ayuso i Marga Prohens. Els seus discursos apel·laren a una suposada 'llibertat' que només defensaria el PP contraposant-la a la situació que es viu a les Balears i a la resta de l'Estat.

Així, Ayuso defensà que Marga Prohens és «un gran actiu del PP» i que «compta amb les millors armes del polític amb èxit: la bondat, la força i les ganes». «I per això, amb l'ajuda de tots, aconseguiràs canviar el rumb de les Balears», va dir. «Marga, no cedeixis, quatre anys són moltes ocasions perdudes per a la gent a la qual representes», expressà Ayuso.

«Estic convençuda que quan li demanin als ciutadans en les urnes, Espanya tindrà un Govern a l'altura d'aquest país i esper que això mateix succeeixi a les Balears», pronuncià la presidenta madrilenya. «Mentrestant, Madrid serà un contrapès davant la tirania, la pobresa i la misèria», va afegir.

«Davant les apagades i els tancaments, nosaltres diem 'No'. Davant la por i la tristesa, a Madrid diem 'No'. I tant de bo, aviat, tota Espanya, a la llibertat i al progrés, digui SÍ», va concloure la presidenta madrilenya.

«Una dona lliure i valenta»

Per part seva, Prohens presentà a Ayuso com «una amiga» i com «una dona lliure i valenta» que «en un moment complicat i de descoratjament per la pandèmia, va retornar la il·lusió al PP i a molts espanyols» i contraposà el «model de llibertat» de Madrid amb «les polítiques d'imposicions, prohibicions i intervencionisme d'Armengol».

«Volem passar pàgina de Francina Armengol, que avui confirma que es tornarà a presentar, que vol seguir quatre anys més. Però el problema és que la gent ja no pot més», pronuncià Prohens.

En aquest sentit, Prohens es va comprometre a replicar algunes mesures aplicades per Ayuso a Madrid si governa a les Balears. Així, a més d'abaixar els imposts, entre els que ha citat la rebaixa de l'IRFP, l'eliminació de l'Impost de Successions entre pares i fills o la de l'Impost de Patrimoni, ha reiterat la seva proposta d'avalar les hipoteques per a la compra de primer habitatge a joves menors de 35 anys. «No vull que els joves es resignin a una ajuda o a un pis de lloguer social, vull que puguin triar la seva pròpia casa, en propietat, i dur a terme el seu projecte de vida», defensà la líder del PP de les Balears.