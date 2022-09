Marga Prohens fa el joc a l'extrema dreta presentant una gala d'Okdiario a Palma

La web espanyola de fake news Okdiario, dirigida per Eduardo Inda, celebra aquest divendres a l'Auditorium de Palma el seu primer any d'implantació a les Balears.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, serà la protagonista d'aquest aquelarre d'agitació extremista que presentaran Inda i la presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens.

D'aquesta manera, Prohens entra en campanya i ho fa abandonant la moderació i la centrisme que diu defensar el seu partit a les Balears.

Sobre aquest acte, s'hi ha pronunciat Podem, qui remarcat que li preocupa el vincle de Prohens amb les clavegueres de l'Estat: «Eduardo Inda va col·laborar amb el Ministeri de l'Interior en les clavegueres de l'Estat, durant la presidència de Mariano Rajoy, difonent notícies falses contra adversaris polítics del PP, entre ells, Podem».

«Aquesta és la manera que té el PP d'entendre la política, la de la tergiversació, les mentides, i la corrupció, tenint en compte que va ser, fa pocs anys, el primer partit polític condemnat com a responsable civil del lucre obtengut per una trama corrupta. Aquesta corrupció la coneixem bé a les Balears, on el PP va ser condemnat també per finançar il·legalment les seves campanyes electorals», apunta Podem.

Al seu parer, «el denominador comú» és que el PP «sempre necessita un col·laborador necessari en alguns mitjans de comunicació als quals reguen després de doblers públics en forma de publicitat institucional».

«Una persona que vol ser candidata a la presidència del Govern i que es deixa veure amb persones com Inda, condemnat en ferm, deixa entreveure el tipus de política que Prohens vol per a les Balears», ha criticat la formació.