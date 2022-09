MÉS per Mallorca: «No podem fer costat a un acord de despatx amb quantitats prefixades»

El secretari general i candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha expressat aquest dimarts novament el sentit del vot contrari del partit al ple de la institució insular on s'ha aprovat la modificació de crèdit d’1,2 milions d'euros per a destinar al patrocini esportiu del Reial Mallorca i l'Atlètic Balears.

Alzamora ha apuntat que el vot de MÉS per Mallorca és «el de la coherència política i el de l'interès general. El de la coherència perquè sempre hem defensat el mateix, no com altres que durant les darreres setmanes han anat canviant d'opinió en funció dels seus interessos electoralistes. I el de l'interès general perquè no hem d'oblidar que des del minut zero hem defensat la transparència amb els doblers públics».

El candidat de MÉS ha manifestat també que «ha estat gràcies a MÉS per Mallorca que avui també s'ha votat i aprovat estendre les ajudes del Consell als equips i clubs semiprofessionals, així com a l'esport base. Va ser la primera proposta que vàrem fer i és la que avui s'ha aprovat».

El secretari general de MÉS per Mallorca ha apuntat que «això no va de futbol: això va de gestió pública. No podem fer costat a un acord de despatx amb quantitats prefixades. No podem fer costat a una empresa propietat d'un senyor involucrat en un escàndol i a qui se'l qüestiona per actituds racistes i misògines. L'actitud de l'administració ha de ser exemplar». Així s'ha referit Alzamora a la multa imposada al propietari del Reial Mallorca, Robert Sarver, per conductes racistes i sexistes.

Alzamora ha assegurat, finalment, que «des de MÉS per Mallorca hem demostrat ser responsables i qui ha intentat posar seny a tota aquesta qüestió. Sense la nostra presència al govern insular la realitat seria avui ben diferent. Això són els governs de coalició. La nostra intenció és continuar fent feina per solucionar els problemes de Mallorca».