El PSIB aconsegueix finalment el polèmic patrocini al Reial Mallorca amb El Pi i Ciudadanos i sense MÉS

El Consell de Mallorca ha aprovat aquest dimarts, en un ple que s'ha desenvolupat sense sorpreses, la modificació de crèdit per a la proposta de patrocini esportiu al RCD Mallorca, que ha comptat amb el suport del PSIB, Unides Podem, El Pi i Ciudadanos i el vot en contra del PP, MÉS i Vox com estava previst.

Com s'havia anunciat, MÉS per Mallorca, un dels socis de govern, ha votat en contra de l'expedient que inclou l'ajuda al RCD Mallorca -i a l'Atlètic Balears-, una modificació de crèdit d'1,2 milions, i a favor de la resta, els clubs semiprofessionals i l'esport base, d'uns 850.000 euros.

Durant el debat, el portaveu de MÉS, Guillem Balboa, ha reiterat que no poden donar suport a «acords tancats entre una empresa privada i una institució pública» dels quals no se'ls ha fet part «malgrat ser part del govern», i això «en base a una quantitat prefixada» de què no coneixen «com ni per quins motius s'ha fixat».

El conseller de MÉS també ha criticat que es pretengui suplementar «costi el que costi» aquesta quantitat amb aportacions d'altres institucions «per arribar a la quantitat pactada».