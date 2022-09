Apesteguia (MÉS) remarca que hi ha una «crisi de confiança» entre els socis del Pacte per les «reiterades decisions unilaterals» del PSIB

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha deixat clar aquest dijous que al Consell de Mallorca hi ha un «problema de funcionament» del Pacte, un problema «estructural» que va més enllà del conflicte «circumstancial» pel patrocini al RCD Mallorca.

Així s'ha expressat Apesteguia en una entrevista al programa 'Al Dia' d'IB3 Ràdio, en referència a la crisi política al Consell.

A unes hores que MÉS celebri una assemblea per a analitzar la seva situació al Pacte del Consell, Apesteguia ha remarcat que «tothom ha de ser conscient que un govern de pacte no és un govern monocolor».

El coordinador de MÉS ha insistit que hi ha una «crisi de confiança entre els socis» per «reiterades decisions unilaterals» del PSIB al govern insular, cosa que els ecosobiranistes consideren ja «un comportament estructural». «El govern no és del PSIB, el govern és dels tres partits. Ens trobam que el govern, que també és de MÉS, porta una proposta a un ple que s'ha convocat sense el vistiplau de MÉS, i una proposta que no té el vistiplau de MÉS», ha raonat.

Apesteguia ha explicat que la nova proposta de patrocinis esportius del conseller d'Esports, Andreu Serra (PSIB) recull algunes de les reivindicacions que MÉS va plantejar a la crisi de l'agost passat, com el fet que es desvinculi la iniciativa de la promoció turística. Tot i això, per als ecosoberanistes constitueix una línia vermella el que es fixi una determinada quantitat per al RCD Mallorca per complir amb un compromís «personal o per part d'un partit».

Apesteguia ha lamentat que, després de setmanes de negociacions, aquesta quantitat continua sent «inamovible» per part del PSIB, i ha aclarit que des de MÉS qüestionen «la idea que s'han promès uns doblers a un club i després se cerca la fórmula jurídica per a fer-ho». En aquest sentit, ha assenyalat que defensen que lʻajuda al club «ha de derivar dʻuns criteris objectius, públics i explicables», i la quantitat a rebre sigui «la que marquin les bases».

Per tot això, el coordinador de MÉS ha expressat el seu compromís de complir amb allò que voti l'assemblea, encara que això comportàs trencar el pacte i que els seus consellers dimitissin dels seus càrrecs. «L'assemblea és sobirana i tots els membres estem lligats al que decideixin», ha declarat, avisant que «la militància no es convoca de manera fútil ni capritxosa».