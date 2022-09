Serra (PSIB): «Un patrocini per a tanta gent de l'esport no pot trencar el Pacte al Consell»

El conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra (PSIB), ha considerat que la proposta de la institució insular per a patrocinar el RCD Mallorca i altres clubs esportius ha fet que una crisi s'hagi «convertit en una oportunitat» i, per això, ha remarcat que «un patrocini per a tanta gent de lʻesport no pot trencar el Pacte».

Així ho ha expressat Serra, en declaracions als mitjans, en ser demanat per la crisi al govern del Consell, després que MÉS per Mallorca hagi rebutjat la proposta de patrocini per al RCD Mallorca.

Serra ha destacat que el que era, en principi, «un patrocini per al Mallorca ha passat a ser un patrocini per a altres equips». D'aquesta manera, ha apuntat que «es compleix amb el compromís» acordat el 18 d'agost passat entre socis: mantenir el compromís amb el RCD Mallorca, obrir els patrocinis a la resta de clubs i ajudar l'esport en general.

Sobre el procediment d'aquesta proposta, el conseller insular ha detallat que es proposaran una sèrie d'iniciatives que tendran una convocatòria pública i les societats esportives, com el RCD Mallorca o l'Atlètic Balears, hauran de presentar una proposta que es valorarà.

Al seu parer, el Pacte «no pot estar en perill quan s'està intentant donar suport als clubs que estan a primera divisió». Per aquest motiu, ha demanat «pensar en l'esport», ja que els aficionats «no mereixen no poder tenir aquest suport per una discrepància entre socis».