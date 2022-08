Gili: «El Govern espanyol ens continua estafant 15 anys després»

Tolo Gili, president d’El Pi, es mostra contundent amb la sistemàtica discriminació que pateixen les Illes Balears respecte a la resta de territoris de l’Estat espanyol.

«Sempre que un governant de Madrid, tant sigui del PP com del PSOE, té una idea brillant, les Illes en patim unes conseqüències nefastes», apunta Gili. La formació considera indispensable el sistema de finançament contempli el concert econòmic que fa 40 anys que es reclama des de la comunitat autònoma.

A més, remarca Gili, «continuam rebent molt menys del que ens tocaria de fer-se una distribució coherent i continuen sense aplicar mesures que donin més pes a la insularitat. I ara venen a vendre que estam millor que mai, justament en any preelectoral. La gent està cansada d'anuncis buits de contingut i que l’enganin».

Alhora, recorden que a principis de mes ja es va anunciar per part de la ministra Montero, un nou sistema de finançament que «continua sent insuficient i mal plantejat». «Si som els tercers pagant, hauríem de ser els tercers en rebre. Amb el nou sistema de finançament autonòmic que proposa Montero, Balears aportaria per capità 2.759 € i rebria per càpita 2.519 €. Aquesta és una qüestió que en reiterades ocasions el Parlament Balear ha acordat a instàncies d’El Pi i aquest n’és el resultat», ha remarcat Gili.

Des d’El Pi es mostren «indignats» una vegada més per «la ignorància sobre la realitat de les Illes que han demostrat i continuen demostrant els governs de Madrid». No hi ha cap president de les Illes Balears, ni cap diputat balear a Madrid que sabi fer entendre i fer valer els nostres interessos davant el Govern de l’Estat?, demana Gili.