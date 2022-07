De la Concha: «El pes del sector primari ha augmentat més del doble en tres anys»

La consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, ha estat una de les ponents del taller sobre sobirania alimentària que ha organitzat Podem Palma aquest dissabte al Casal de Can Alonso, al qual han acudit un centenar de persones i en el que també hi ha participat el director general d'aquesta àrea del Govern, Aram Ortega.

De la Concha ha reivindicat, entre altres, la «gran tasca» de Podem al Parlament perquè les Illes «aconseguissin ser el primer territori de l'Estat en obligar, per llei, que els hotels hagin d'oferir un mínim obligatori de producte local, amb un impacte positiu estimat d'uns 20 milions anuals per al nostre sector primari».

En aquest sentit, la consellera ha destacat que «gràcies a les nostres polítiques, el sector primari ha augmentat el seu pes més del doble a la nostra política des de 2019». També ha recordat que, per primera vegada, s'ha aconseguit el reconeixement de la insularitat a la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea. Una mesura que a partir de 2023, compensarà els sobrecosts per aquest factor a la pagesia de les Balears. «El sector percebrà un 50% més de mitjana que fins ara i un 60% més amb relació a l'actual PAC del PP», ha assegurat la consellera.

El portaveu de Podem Palma, Jesús Jurado, que ha presentat l'acte, ha agraït a tot l'equip de Podem a la conselleria «la seva importantíssima tasca per valorar els nostres productes, de primeríssima qualitat i sostenibles, i ajudar així a diversificar l'economia i també lluitar contra el canvi climàtic». Jurado també ha agraït a tota la militància assistent el seu interès en aquest tema. «Demostra que des de la ciutat ens estem reconnectant amb el nostre camp i que hem après la importància del menjar», ha assegurat.

Per la seva banda, el director general Aram Ortega ha volgut destacar que durant el confinament per la Covid-19 es va dur a terme un programa «pioner a l'Estat» com va ser el de Compra Pública Alimentària. Un programa que, segons Ortega, «va servir per ajudar a treure els excedents dels nostres productors i donar-los a les persones més necessitades a causa de la paralització del canal HORECA». Tres fases de compra pública per a persones colpejades per la crisi, amb 1,7 milions d'euros invertits i que va arribar a 60.000 famílies.

Per última, el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària ha volgut valorar que les vendes de sobrassada de porc negre van augmentar a 2021 un 7,6% respecte al 2020 i un 9,2% respecte al 2019. I que el 2021, per exemple, la producció de vi a les Balears va augmentar un 25% respecte a la de 2020, i la comercialització ho va fer en un 36%, superant el 2019. En aquest sentit, ha conclòs que «és evident que les nostres polítiques estan servint per augmentar el pes del producte local a la cistella de la compra».