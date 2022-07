Quim Torra: «La taula del diàleg esta creada per generar fotos i literatura. El resultat serà el que ha estat sempre: res»

Quim Torra, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, inhabilitat per un tribunal espanyol per raons polítiques, ha estat a Mallorca, convidat per la llibreria Quart Creixent, per presentar el seu llibre 'Les hores incertes', la segona part del dietari que ha publicat i que segueix a 'Les hores greus'.

Torra ha estat el protagonista de l'entrevista de l'espai transmèdia Ona dBalears, en la qual parla del llibre i també de la seva visió sobre qüestions de l'actualitat com la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, el canvi de la normativa lingüística a Catalunya, sobre l'exili o sobre les properes fites de l'independentisme català.

Torra es mostra molt contundent en el seu rebuig a la taula de diàleg: «La taula del diàleg esta creada per generar fotos i literatura. El resultat serà el que ha estat sempre: res» i afegeix que «és impossible que serveixi perquè puguem votar, perquè l'Estat espanyol està basat en la indissoluble unitat de la pàtria».

«La llengua és el nervi de la nació, sense llengua no som res i cal fer-ho tot per defensar-la, sense que importi el que et pugui passar a tu personalment» diu el president Torra.

També recorda que «tenim companys a l'exili i milers de represaliats» i destaca que la «tasca feta des de l'exili ha estat molt positiva» i afegeix que «l'única possibilitat que tenim els catalans de trobar justícia és en el marc europeu», mentre mostra el seu suport a Laura Borràs perquè «a Espanya és impossible que un independentista català tengui un judici just».

Podeu accedir a tota l'entrevista en el següent vídeo: