MÉS demana responsabilitats a Prohens per la corrupció del Cas Over

El secretari general i candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha valorat aques dilluns la confirmació de tres anys i mig de presó al polític del PP, José María Rodríguez, per part del Tribunal Suprem pel denominat Cas Over. En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista han mostrat respecte a la sentència al mateix temps que han lamentat que, amb la confirmació d'aquesta condemna, també es confirma, una vegada més, el finançament il·legal del PP a les Balears.

Des de MÉS per Mallorca també demanen responsabilitats a la presidenta del PP balear, Marga Prohens, i recorden que dins les files dels populars encara queden persones actives en política de l'època de Jaume Matas i d'aquella corrupta legislatura (2003-2007).

Alzamora ha apuntat que «des de MÉS per Mallorca lamentam que, després de més de set anys de no governar el PP a les institucions de Balears, les nostres illes encara continuïn sent l'epicentre de la corrupció del PP en l'àmbit estatal». El secretari general ecosobiranista ha finalitzat dient que «aquesta nova sentència demostra l'envergadura i la instauració de la corrupció dins el PP, especialment el de Balears».