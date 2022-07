El Tribunal Suprem confirma la condemna a Rodríguez de tres anys i mig de presó pel cas Over

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de tres anys i mig de presó per a l'exconseller d'Interior José María Rodríguez pel cas Over.

En un auto, el Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'exsecretari del Partit Popular a les Balears contra la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Palma per la qual es condemnava a Rodríguez per un delicte de prevaricació, en concurs amb delicte de frau, malversació de caudals públics i falsedat, amb l'atenuant de dilacions indegudes.

En concret, Rodríguez fou condemnat per l'ús de fons públics per beneficiar a Over Marketing, empresa que es va encarregar de les campanyes electorals del PP de les Balears en el 2003 i 2007. Amb aquesta sentència de l'Alt Tribunal, el que va ser president del partit conservador a les Illes haurà d'entrar a presó.

Per altra banda, encara no se sap quan entrarà, ja que el Suprem assenyala que aquesta sentència s'ha de posar en coneixement de l'Audiència Provincial de les Balears perquè procedeixi a les actuacions. D'aquesta manera, l'Audiència citarà a Rodríguez per entregar-li l'ordre d'entrada a presó, i podrà triar qualsevol presó del territori estatal per complir la condemna.

La sentència de l'Audiència Provincial també li imposa una inhabilitació durant nou anys.