El PP exigeix unes disculpes a l'IMAS: «El PSOE ha entrat en un estat d'absolut nerviosisme que li fa no distingir les institucions del partit»

El portaveu del Partit Popular al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut expressar la seva «sorpresa» per la «total pèrdua de papers» del Consell de Mallorca, en emetre des de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) un comunicat en què carrega contra el PP. «Tot en un desesperat intent de protegir Armengol de la informació d'un mitjà de comunicació en la qual ni s'al·ludia al Consell, sinó al Govern», assenyala Galmés.

Galmés ha volgut pronunciar-se així sobre el comunicat emès per l'IMAS amb «durs atacs clarament partidistes i impropis d'una institució que ha de representar a tots els ciutadans».

El portaveu del PP al Consell exigeix «unes disculpes, no sols al Partit Popular, sinó a la ciutadania, per l'ús partidista d'una institució». «Sempre acceptarem la crítica des de qualsevol partit, entitat o ciutadà, però no és admissible que l’IMAS s'utilitzi per a atacar cap partit», explica Galmés, qui considera que l’IMAS «ha de donar les explicacions que li corresponen com a institució i deixar que sigui el Govern d'Armengol qui doni les degudes explicacions quan surten informacions que afecten l'executiu».

«El PSOE ha entrat en un estat d'absolut nerviosisme que li fa no distingir les institucions del partit. És l'única explicació a aquesta total pèrdua de papers», ha defensat Galmés.