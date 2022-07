L'IMAS carrega amb duresa contra el PP: «Mai no ha tengut cap intenció de col·laborar en la millora de la situació dels menors»

El portaveu del Govern, Iago Negueruela, va negar aquest dilluns que l'Executiu autonòmic hagi amagat els casos d'explotació sexual de menors tutelades, entre altres motius perquè els expedients relatius a aquesta problemàtica són competència dels consells insulars.

Així va respondre Negueruela després de ser demanat per una informació d'El Mundo que apunta que l'Executiu balear suposadament hauria ocultat durant un any que menors tutelades es prostituïen a través de webs de contactes. «La informació és falsa», va remarcar.

Ara ha estat l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, qui s'ha pronunciat al respecte i ho ha fet aclarint algunes informacions:

És una interpretació esbiaixada i falsa afirmar que les administracions han intentat “ocultar” cap dels casos d’Explotació Sexual Comercial Infantil i Adolescent (ESCIA) dels que s’han pogut tenir indicis a Mallorca.

Precisament els informes de la policia judicial es basen en la col·laboració directa i la capacitat de detecció dels i les professionals del sistema de protecció de menors de Mallorca, per tant “l’administració”.

Aquests protocols, que es posen en marxa d’ençà 2017, inclouen reunions periòdiques amb membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE) on es transmet tota classe d’informació i indicis que puguin ser constitutius de pràctiques que posin en risc infants i joves tutelats.

Aquestes pràctiques arrenquen paral·lelament a una nova formació especialitzada destinada als i les professionals que tracten directament amb els menors, directament dedicada a detectar i prevenir conductes l’ESCIA.

És clar i notori que aquestes pràctiques col·laboratives amb FCSE no es feien regularment abans de la data d’entrada en funcionament del protocol. Abans de 2016 no se cercava ESCIA i per tant no es trobava ESCIA.

En el marc d’aquesta col·laboració s’hi troben les diferents detencions practicades per la Policia Nacional en l’àmbit d’investigacions dutes a terme amb la informació aportada des del servei de Infància i Família. Una activitat policial que no s’hauria pogut produir en un àmbit “d’ocultació” com pretenen fer creure alguns. 37 adults han estat detinguts i detingudes en el marc d’actuacions policials sobre casos d’explotació sexual, en investigacions que s’originen en les dades i la col·laboració creuada entre les diferents administracions.

Dir que l’administració ha ocultat dades en referència a indicis d’ESCIA és fals. La mateixa existència dels informes policials és la prova més fefaent de la màxima col·laboració de les administracions competents. Les dades que s’hi contenen estan ofertes pel personal que treballa directament amb els joves, que és personal al servei de l’administració.

L’argument de l’ocultació se sustenta de manera molt precària quan ha estat l’administració la primera que ha admès l’existència de casos d’ESCIA, primer a les memòries anuals corresponents, i més tard en pròpies declaracions dels responsables polítics de la institució.

Sobre aquest cas hi ha hagut un informe del Fiscal General de Balears davant del Parlament. S’ha ofert tota la informació escrita i oral davant de membres d’una comissió europea, forjada des d’una iniciativa de la ultradreta espanyola al si de la Comissió de peticions (que presideix el PP), que no ha actuat davant de cap altra petició sobre cap altra cas d’ESCIA a tot l’Estat.

No es pot confondre ni fer confondre deliberadament a l’opinió pública: el sigil amb què s’han de tractar aquest tipus de casos no vol dir ocultació ni manca de col·laboració. Al contrari. Mai cap administració d’Infància i Família ha treballat més per a tenir més i millors eines de prevenció i de persecució de casos d’ESCIA, ni cap altra ha col·laborat amb FCSE i Administració de Justícia tant com aquesta per acabar amb la impunitat dels i les delinqüents implicades en casos d’ESCIA.

L’interès superior del menor implica el tractament confidencial de totes les dades de caire personal que es puguin determinar en la instrucció de qualsevol expedient. Un sigil al qual estan compromesos tots els graons de la cadena de l’administració competent en la tutela dels infants i joves, ens judicial i fiscalia de menors i FCSE en funcions de policia judicial.

S’ha col·laborat en tot moment amb la investigació dels casos apareguts. Recordem que la Fiscalia de Balears va arxivar la investigació després de constatar que no existia una trama organitzada. Es va constituir una comissió política en el si del Consell rector de l'IMAS amb tots els grups polítics, tret de PP i VOX, per analitzar els casos d' explotació sexual de menors tutelades. Després de quatre mesos d’anàlisi i d’entrevistes amb responsables tècnics i polítics de l’IMAS, la comissió va concloure per unanimitat que no hi ha hagut responsabilitats polítiques ni tampoc dels tècnics.

El primer interès de les administracions ha estat sempre la de poder oferir les màximes garanties de benestar als menors tutelats. Només així s’entén l’esforç econòmic i humà en el servei de Infància i Família, substanciat en mesures com nous centres d’atenció, més personal i mesures de coordinació específiques per a ESCIA.

S’han fet avenços significatius gràcies a la comissió d'experts d'explotació infantil impulsada per l’IMAS, que va marcar un full de ruta que es compleix. S’han redefinit les instruccions per quan un infant o adolescent no torna al centre. S’han actualitzat protocols i creat de nous. S’han donat més de 500 hores formació als tècnics. S’ha millorat l'atenció especialitzada amb nous centres com el de menors víctimes d'ESCIA, el de persones menors d’edat víctimes d'addiccions i el de menors estrangers no acompanyats. A més, es va constituir al febrer de 2020 la Comissió d’Explotació Sexual (a la qual formen part Delegació de Govern, UFAM, EMUME, entre d’altres), s’ha implantat a cada centre d’acolliment residencial de l’illa la figura del referent en victimització sexual i s’ha posat en marxa un programa de mentoria, entre d’altres mesures.

Política i menors

El darrer punt dels aclariments va dedicat al Partit Popular: «El cas del PP representa precisament allò que mai hauria de passar en política: l’aprofitament de qualsevol circumstància per a convertir-la en arma política, amb el suport dels altaveus mediàtics».

L'Institut apunta que el PP «mai no ha tengut cap intenció de col·laborar en la millora de la situació dels menors. Al contrari, des de gener de 2020 totes les seves aparicions públiques han estat per acusar a les administracions concernides, demanar dimissions i responsabilitats, i en cap cas per cercar solucions. Aquest comportament provoca l’intent de dinamitar la comissió d’experts, despreciant en públic la figura del primer director proposat. Dificultant i desprestigiant la feina, un cop aquesta es crea, i menystenint les conclusions quan aquestes es fan públiques».

Així, remarquen que el PP no participa en la comissió política creada al si del Consell de Mallorca, per analitzar la gestió dins l’àrea de menors en els darrers anys i que no fa ni una sola proposta en positiu durant els dos darrers anys.

«El PP es fa seva ara qualsevol reinterpretació de la realitat que li pugui servir als seus arguments polítics. No és admissible que la desesperació de dur 7 anys a l’oposició i l’ànsia irrefrenable de recuperar quota de poder, facin valorar al PP l’ús d’estratègies polítiques mancades del més mínim principi d’ètica, sense cap ànim de confrontar els arguments amb la realitat, i cercant, en definitiva, la confusió de l’opinió pública amb temes i arguments que ja han quedat sòlidament explicats. La creació de realitats paral·leles, cortines de fum i mecanismes d’intoxicació que no fan més que intentar crear un caldo de cultiu més propici a les seves expectatives electorals, i naturalment, molt enfora de pensar en un servei real a l’interès general de la societat a la que diuen que defensen», denuncia l'IMAS.

Finalment, des de l'organisme del Consell de Mallorca destaquen que l'actitud del PP a les Balears constrasta «amb la laxitud del PP cap a altres casos de naturalesa similar que s’han conegut en els darrers temps en altres indrets de l’Estat. El més paradigmàtic el cas d’ESCIA destapat a Madrid».