El Govern nega haver amagat els casos d'explotació sexual de menors tutelades: «La informació d'El Mundo és falsa»

El portaveu del Govern, Iago Negueruela, ha negat aquest dilluns que l'Executiu autonòmic hagi amagat els casos d'explotació sexual de menors tutelades, entre altres motius perquè els expedients relatius a aquesta problemàtica són competència dels consells insulars.

Així ha respost Negueruela, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, després de ser demanat per una informació d'El Mundo que apunta que l'Executiu balear suposadament hauria ocultat durant un any que menors tutelades es prostituïen a través de webs de contactes. «La informació és falsa», ha remarcat.

El portaveu ha afegit que el Govern no té accés als expedients relatius a aquest tema i que, per aquest motiu, va ser el Consell de Mallorca qui va denunciar aquesta situació quan va conèixer que existien casos d'explotació de menors. «A les Balears mai no s'ha amagat el problema», ha assenyalat.

En aquest punt, ha assegurat que el de les Balears ha estat el primer govern a establir un protocol de detecció dʻaquests casos en col·laboració amb els serveis socials i la Policia. A més, ha destacat que, davant d'aquests casos «extremadament greus», els consells insulars també han actuat, ja que els expedients relatius a aquest tema són de la seva competència.