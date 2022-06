Rodrigo Romero es lleva la careta i carrega públicament contra Neus Truyol

El passat dimarts, 21 de juny, dBalears va publicar uns àudios del ja exregidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palma i portaveu d'Unides Podem a Palma, Rodrigo Romero, en què atacava durament la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol (MÉS-Estimam Palma), i membres del seu propi partit.

Uns àudios que sortien a la llum el mateix dia en què Romero assegurava a la premsa donar suport a Truyol pel cas en què està imputada pels abocaments a la badia de Palma. «Jo personalment no he demanat la dimissió de Neus Truyol. De fet, li he donat suport al ple en el cas judicialitzat», va remarcar.

«Tots els regidors ens hem posicionat a favor de Truyol ja que consideram injust que es judicialitzi la manera de gestionar una regidora. Els que han d'avaluar com gestionam els regidors són els votants. No s'han de judicialitzar qüestions com en el cas de Truyol», va assenyalar.

Ara, una vegada Romero ha estat destituït pel batle de Palma, José Hila (PSIB), s'ha llevat la careta, ha atacat públicament, mitjançant les xarxes socials, la gestió de Neus Truyol i ha demanat la seva dimissió.

Aquest dilluns, s'ha donat a conèixer que la Fiscalia demana per a Truyol quatre anys de presó per un delicte mediambiental en modalitat omissiva pels abocaments d'Emaya a la badia de Palma i Romero s'ha pronunciat al respecte: «Aquesta persona [Neus Truyol] ha prioritzat el 2015 invertir en contenidors nous, abans que evitar que s'aboqués merda a la badia de Palma, avui s'obre un judici oral. Si hagués prioritzat invertir en la separació es fecals i pluvials com s'està fent ara (tard) a Son Castelló els palmesans tendríem una ciutat més neta».

A més, ha afegit: «He dit i ho mantinc, que em sembla exagerat que vagi a la presó, encara que sigui per un delicte mediambiental, però no treu que hi hagi responsabilitats polítiques, com a mínim. Crec que Neus Truyol hauria de dimitir ja».

Finalment, ha volgut recordar que Hila l'ha destituït per «dir el que en pens, entre altres veritats que varen sortir a partir d'una conversa filtrada i privada». Rodrigo reconeix així haver mentit en les seves declaracions a la premsa en què expressava suport a Truyol i manifestava no estar d'acord amb la judicialització del cas. A més, compleix les seves amenaces fetes públiques als àudios: «A la Truyol la tenc en la mira. No la soltaré. L'he pillada i, com un pitbull, no la soltaré. I aquí sí que em dona igual tot».