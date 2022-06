La Fiscalia demana quatre anys de presó per a Neus Truyol pels abocaments d'Emaya

La Fiscalia demana per a la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digna i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, quatre anys de presó per un delicte mediambiental en modalitat omissiva pels abocaments d'Emaya a la badia de Palma.

La regidora ha rebut aquest dilluns la notificació de l'obertura de judici oral pels abocaments, segons han confirmat a Europa Press fonts del cas. Les mateixes fonts han explicat que l'exgerent d'Emaya, Inma Mayol, s'enfronta a tres anys de presó, mentre que la Fiscalia demana per a un tècnic dos anys de presó.

Cal recordar que el mes d'abril passat, el Jutjat d'Instrucció Número 12 de Palma va dictar una interlocutòria en què apreciava indicis de delicte per part de l'expresidenta d'Emaya i actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digna i Sostenibilitat, Neus Truyol, pels abocaments daigües fecals a la badia de Palma.

El jutge va presentar la interlocutòria a la Fiscalia perquè redactés el corresponent escrit d'acusació contra Truyol i altres persones investigades en la causa.

El febrer del 2020, la regidora va ser citada a declarar al Jutjat de Via Alemanya en qualitat d'investigada per un presumpte delicte mediambiental en relació amb els abocaments d'aigües mixtes -pluvials i residuals- de la depuradora de Palma.

L'expresidenta d'Emaya va negar en les declaracions que l'Ajuntament no actués per a intentar resoldre el problema dels abocaments i va defensar que es varen gestionar correctament els fons del cànon de sanejament. A més, va assegurar que l'àrea de Medi Ambient va aprovar un pla de sanejament que recollia la necessitat d'una nova depuradora per al Coll d'en Rabassa que havia d'impulsar l'Estat.

Truyol considera que existeixen «causes polítiques» darrere de la decisió del titular del Jutjat d'Instrucció Número 12 de Palma que va dictar la interlocutòria i critica que s'investiguin aquests abocaments «en anys molt concrets», ja que s'estan produint «des de fa anys», quan governaven altres equips, per culpa d'unes «estructures deficients».