Romero es nega a dimitir i obliga Hila a destituir-lo: «No me'n vaig voluntàriament perquè no he fet res dolent»

El batle de Palma, José Hila, ha signat aquest dijous el decret de destitució del regidor Rodrigo Romero, fins ara responsable de l'àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

Hila l'ha signat després de la sol·licitud de Podem Palma, que li ha traslladat la petició. La regidoria serà gestionada pel regidor Alberto Jarabo.

El batle s'ha posat en contacte amb Romero per a donar-li l'oportunitat de dimitir abans de la destitució, una petició que el ja exregidor ha rebutjat: «No me'n vaig voluntàriament perquè no he fet res dolent».

No obstant això, Romero ha assegurat que tornarà l'acta, cosa que preocupava bastant a Podem Palma.

El partit ha fet una roda de premsa urgent aquest dijous a la plaça de Cort en què el portaveu de la formació, Jesús Jurado, ha oferit declaracions als mitjans de comunicació en relació als àudios publicats aquest dimarts per dBalears en què atacava greument membres del Pacte de Cort.

Jurado ha explicat que la formació havia demanat a Hila la destitució de Romero per «falta de confiança».

Amb el lliurament de l'acta de regidor per part de Romero, Podem Palma creu que hi haurà «una millora» de la relació entre el Grup Municipal i els diferents àmbits del partit que redundaran en «un millor funcionament de la formació en general».

Jurado ha confirmat que el següent a ocupar el lloc de Rodrigo serà l'actual gerent de l'Empresa Funerària Municipal, Jordi Vilà. Demanat per les insinuacions que Rodrigo feia als àudios sobre la gestió de Vilà, el portaveu de Podem Palma ha refusat que hi hagi alguna cosa a explicar.

«Sobre insinuacions tèrboles i informes fantasmes, no em puc pronunciar. Tenim enorme confiança en Vilà en la seva faceta de gestor de la Funerària perquè és una empresa modèlica que ha aconseguit uns nivells d'eficiència que no té nivell a tot l'Estat», ha subratllat.