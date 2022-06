Podem Palma confirma que Romero ja no compta amb «la confiança» de la formació i li exigeix que torni l'acta

Podem Palma ha convocat per a aquest dijous, a les 13 hores, una roda de premsa urgent davant l'olivera de la plaça de Cort per a tractar la darrera polèmica de la formació.



El portaveu de Podem Palma, Jesús Jurado, ha oferit declaracions als mitjans de comunicació en relació als àudios publicats aquest dimarts per dBalears en què atacava greument membres del Pacte de Cort.

Jurado ha explicat que la formació ha demanat, aquest dijous, al batle de Palma, José Hila, la destitució del regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, per «falta de confiança».

En declaracions als mitjans davant de l'Ajuntament de Palma, Jurado ha concretat que també han demanat a Rodrigo que lliuri la seva acta com a regidor. «Des que va sorgir tot allò relacionat amb el comunicat de Sonia Vivas, han sorgit informacions i aquests àudios amb una sèrie d'afirmacions per part seva. Consideram que no s'han explicat adequadament ni a la formació ni als companys de l'Ajuntament», ha remarcat.

En aquest sentit, Jurado ha comunicat en nom del partit que Rodrigo ja no compta «amb la confiança» de la formació i, en conseqüència, s'ha pres aquesta decisió de sol·licitar a Hila que el destitueixi. La petició s'ha fet en una conversa telefònica amb el batle, que ha indicat que ho consultaria amb la resta de l'equip de govern per a prendre una decisió.

El portaveu de Podem Palma també ha precisat que aquest matí han parlat amb el regidor Romero sobre l'assumpte: «Li hem demanat que torni l'acta de regidor perquè torni al partit. Ara estam pendents del que passi i que la torni».

Amb el lliurament de l'acta de regidor per part de Romero, Podem Palma creu que hi haurà «una millora» de la relació entre el Grup Municipal i els diferents àmbits del partit que redundaran en «un millor funcionament de la formació en general».

Jurado ha confirmat que si entrega l'acta, el següent a ocupar el lloc de Rodrigo seria l'actual gerent de l'Empresa Funerària Municipal, Jordi Vilà. Demanat per les insinuacions que Rodrigo feia als àudios sobre la gestió de Vilà, el portaveu de Podem Palma ha refusat que hi hagi alguna cosa a explicar.

«Sobre insinuacions tèrboles i informes fantasmes, no em puc pronunciar. Tenim enorme confiança en Vilà en la seva faceta de gestor de la Funerària perquè és una empresa modèlica que ha aconseguit uns nivells d'eficiència que no té nivell a tot l'Estat», ha subratllat.