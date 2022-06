Podem Palma demana a Hila que destitueixi el regidor Rodrigo Romero

Podem Palma ha sol·licitat al batle de Palma, José Hila, que destitueixi el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, després dels àudios publicats aquest dimarts per dBalears en què atacava greument membres del Pacte de Cort.

Segons han confirmat fonts del partit, la petició s'ha traslladat aquest dijous al matí. Precisament, aquest dimecres el portaveu de l'Ajuntament de Palma i regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, va evitar pronunciar-se sobre aquestes filtracions.

Per la seva banda, el PP va demanar la compareixença de Romero perquè expliqui «què diu l'expedient sobre Jarabo que sortirà a la llum durant les eleccions».

Als àudios, Romero carrega contra MÉS-Estimam per Palma i, en concret, contra Neus Truyol. A més, també insulta diferents membres del seu propi partit -Podem- i posa de manifest que no va dir la veritat en assegurar que no subscrivia el comunicat enviat per l'exregidora Sonia Vivas.