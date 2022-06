[ÀUDIO] Rodrigo Romero diu que Jurado és «un puta mentider», Jarabo «un fracassat» i que té a Truyol «pillada com un pitbull»

Nou escàndol al si d'Unides Podem a Palma. El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma i portaveu d'Unides Podem a Palma, Rodrigo Romero, ha negat aquest dimarts que el comunicat enviat la setmana passada en nom d'Unides Podem en què s'atacava la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol (MÉS-Estimam Palma) fos cosa seva. A més, ha assegurat que dona suport a Truyol pel cas en què està imputada i ha negat haver demanat la seva dimissió.

No obstant això, l'exregidora de Justícia Social, Feminismes i LGTBI, Sonia Vivas, va remarcar que el comunicat també el subscrivia el portaveu d'Unides Podem, Rodrigo Romero, i ara, uns àudios gravíssims a què ha tengut accés dBalears ho confirmen.

A les gravacions es pot escoltar com Romero es mostra «indignat» amb un comunicat de MÉS-Estimam Palma i com justifica haver-los contestat amb el comunicat contra Truyol: «MÉS que s'apanyi per haver fet això. Són les conseqüències de no voler reunir-se i no voler xerrar dels temes, de fer els que els ve en gana i, a sobre, incendiar les xarxes. És el que hi ha».

També remarca que no està preocupat perquè el facin fora de Podem: «Ja t'ho vaig dir fa temps. És un partit que ja... és a dir, que si ens fan fora del partit perquè ens queixam que un altre partit ens omple de merda en un comunicat, idò jo no hi vull ser en aquest partit». I carrega contra Alberto Jarabo, regidor de Participació Ciutadana i company de partit: «Ja tendrà el que es mereix, no et preocupis, que ja aniran a per ell per la seva mala gestió, en la funerària i en mil coses. Estan esperant el moment, hi ha un expedient llest per a treure-li en eleccions. És a dir que no et preocupis, si ens fan fora ens quedarem al galliner a donar canya».

Tornant al polèmic comunicat, remarca que ha explicat a la premsa que és un comunicat del grup municipal d'Unides Podem i que no rectificarà res: «De fet, em reafirmaré. Jo rebaixar-me el nivell per aquesta tia [Neus Truyol], ni boig. Ara, cada pic que em posin una carxofa reiteraré el que he dit: el tema dels cavalls i tot el rotllo aquest. Estic fins els collons d'aquesta gent, que facin el que vulguin».

Rodrigo Romero carrega també contra altres membres del seu propi partit: «Si vols, el que puc fer és quedar amb Jover, perquè de Jurado oblida-te'n, és un puta mentider i no me'n fiï gens. Jover també té les seves coses, però es pot arribar a un pacte de no agressió i, sobretot, per a aturar això i que no continuïn fent comunicats».

El portaveu d'Unides Podem remarca que el que realment vol és que «no continuïn publicant merda del partit, perquè ens deixen com el cul». Així, remarca que podrien «pactar tranquil·litat fins a final de legislatura a canvi que no ens continuin fotent ni Alberto... és a dir, pactar això també, que Alberto es posi a un racó, i que ens deixin en pau. Nosaltres no traurem merdes. Amb merdes em referesc al partit. Perquè a la Truyol la tenc en la mira, eh? No la soltaré, eh? L'he pillada i, com un pitbull, no la soltaré, eh? I aquí sí que em dona igual tot».

Romero té clar que «intentaran fer-nos fora, això segur, sí. Anar-nos-en no, això mai». I la solució per a ell és «tornar a l'origen»: Això de Jarabo ja sortirà. Però, el detonant va ser Neus Truyol, que va anar a provocar publicant un comunicat contra l'equip d'Unides Podem que hi som aquí. Que Alberto no vol participar? Idò que es quedi fora, si és un fracassat. No és capaç de regular les terrasses de Santa Catalina, no és capaç d'obrir la plaça Major, no és capaç... ara tancarà el centre comercial aquest de s'Escorxador».

Per tant, remarca que continuarà demanant les disculpes de Neus Truyol: «Que no ho vol fer? Idò, allà ella. Que el partit em vol fer fora? idò, aquí estic, que em facin fora. Ja faré una estratègia per a quedar molt bé. Però, el detonant va ser Neus Truyol. Si anam en contra de Jarabo ella se'n va de rosetes, i això sí que no ho permetré».