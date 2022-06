Rodrigo nega haver demanat la dimissió de Truyol i que enviàs el comunicat de Sonia Vivas

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma i portaveu d'Unides Podem, Rodrigo Romero, ha assegurat aquest dimarts que el Grup Municipal Unides Podem «cerca normalitat» i continuar treballant després de la destitució de Sonia Vivas com a regidora de Justícia Social la setmana passada.

Demanat en una roda de premsa sobre la crisi de govern a Cort arran de la polèmica Palma Pride Week i la gestió de Vivas, Romero ha apuntat que ja s'han fet valoracions i que el seu desig és «continuar amb la feina que s'ha realitzat» en la seva àrea.

Sobre el futur del Grup Unides Podem, ha explicat que «s'està conformant», encara que «no s'ha decidit encara de quina manera i els canvis».

Respecte al seu posicionament pel que fa a Vivas i les crítiques d'aquesta a la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, Romero ha assegurat que dona suport a Truyol pel cas en què està imputada. «Jo personalment no he demanat la dimissió de Neus Truyol. De fet, li he donat suport al ple en el cas judicialitzat», ha ressaltat.

«Tots els regidors ens hem posicionat a favor de Truyol ja que consideram injust que es judicialitzi la manera de gestionar una regidora. Els que han d'avaluar com gestionam els regidors són els votants. No s'han de judicialitzar qüestions com en el cas de Truyol», ha assenyalat.

A més, ha negat que la seva firma aparegués al comunicat de Sonia Vivas en què atacava Truyol la setmana passada en nom d'Unides Podem. No obstant això, la versió de Vivas és diferent ja que va admetre haver-lo signat junt al portaveu, Rodrigo Romero.