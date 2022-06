El PSIB lamenta el «pacte de la vergonya» a Andratx i acusa El Pi de «deslleial» i de «girar cap a la dreta»

El PSIB d'Andratx ha lamentat aquest dilluns el «pacte de la vergonya» que el PP, El Pi i Ciutadans han fet públic després de la ruptura del pacte per part de la formació regionalista «en un acte de deslleialtat».

En una roda de premsa, la secretària d'organització de la Federació Socialista de Mallorca (FSM), Antònia Sastre, ha expressat la seva «sorpresa» després de firmar l'acord per a presentar una moció de censura.

Sastre ha recordat que la FSM juntament amb l'Agrupació Socialista d'Andratx va convocar la militància del municipi per a definir la situació i va acordar que es faria una reunió de pacte. Ha afegit que el secretari general d'Andratx va telefonar El Pi i MÉS per a «convocar aquesta reunió que ells varen acceptar i es varen comprometre a fer».

La socialista ha remarcat que El Pi forma part de l'equip de govern i, per tant, forma part «d'aquesta gestió municipal que ara no els agrada».

«El que ha passat aquest dilluns és el pacte de la vergonya i això ha de quedar clar a la ciutadania d'Andratx, perquè no es mereixen el que ha passat ni tampoc un pacte de la vergonya. El Pi votarà amb el PP i Cs una moció censura que els ciutadans d'Andratx no es mereixen», ha afegit.

Per part seva, el secretari general del Partit Socialista d'Andratx, Toni Bordoy, ha assegurat que El Pi no ha donat «ni un motiu polític ni ha anunciat cap proposta» per a dur a terme aquest pacte de la vergonya que ha signat aquest dilluns.

«El PSIB d'Andratx és un partit lleial i és el partit del seny, no podem dir el mateix d'El Pi», ha incidit.

«Ens sentim traïts per El Pi d'Andratx que a les darreres de declaracions parla de lleialtat, però la realitat és que trenquen el pacte i fan un gir cap a la dreta», ha conclòs.